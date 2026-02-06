兄弟檔TikTok導購假精品侵權2億 每月牟利400萬15人送辦

警方查扣包括Moncler、BURBERRY、DIOR、LV等17個品牌的仿冒品共4607件。（記者鄭景議翻攝）

吳姓兄弟檔為首的網路販售仿冒精品集團，分別經營「向川」與「翰昇」2間仿冒精品服飾店，利用IG、抖音大量刊登名牌精品並以短影音帶動流量，每月非法獲利最高達400萬元。刑事局智慧財產權偵查大隊透過網路搜尋主動出擊，去年6月成功在新北市蘆洲區逮捕15名犯嫌，並查扣包括「Moncler」、「BURBERRY」、「DIOR」、「LV」等17個品牌的仿冒品共4607件，初估侵權市值超過新台幣2億元。

刑事局智財大隊第一隊主動在網路搜尋發現，有賣家在社群軟體Instagram（IG）上開設多組帳號，大量刊登販售仿冒知名品牌精品，經深入分析比對，發現多組帳號背後實為同一集團操控，隨即組成專案小組積極偵辦。警方於去年6月間持搜索票前往新北市蘆洲區3處倉庫兼工作室及2處犯嫌住處執行搜索，成功瓦解這2個仿冒精品販售集團。

警方調查發現，2間店家的老闆為一對兄弟檔，「向川服飾」由約23歲的吳姓男子及其約24歲的王姓女友主導，僱用10名員工分工經營8組IG帳號；「翰昇服飾」則由其胞兄、約25歲的吳姓男子與26歲的陳姓妻子負責，經營5組IG帳號。2兄弟專門鎖定喜愛炫耀精品的特定年輕族群為銷售對象，更拍攝無厘頭的TikTok短影音吸引觀看流量，再將客戶導引至IG帳號消費以提升營業額。

據了解，該集團的貨源主要來自中國廣州，集團會透過通訊軟體微信與廠商聯繫，要求製作「獨家訂製款」以壓低成本。1個成本僅約1000元的仿冒包包，在網路上可以賣到3000元至5000元不等，相較於市價高達30萬元的正品，吸引許多消費者。警方在搜索現場共查扣9支手機、1台筆電、4本存摺及大批仿冒商品。其中賣得最好的品牌為「MONCLER」及「THOM BROWNE」。

刑事局強調，業者販售仿冒品不僅侵害品牌商標權，更嚴重損害市場公平競爭。全案訊後已將吳姓兄弟等15人，依違反商標法罪嫌函送新北地檢署偵辦。

警方去年6月間持搜索票前往新北市蘆洲區3處倉庫兼工作室，以及2處犯嫌住處執行搜索。（記者鄭景議翻攝）

