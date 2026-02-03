一人分飾兩角撐場！台中毒販內心戲太多 諜戰神鬼交鋒慘了

警方當街逮捕柯姓毒販。（警方提供）

為了不被黑吃黑、想讓交易對象相信「有人撐腰」，32歲柯姓男子竟在不同通訊軟體中切換身分，一人分飾兩角營造「背後有人」的假象，看似整個販毒集團在運作，實際上卻是同一個人自導自演，而這場低成本諜戰最終仍被警方識破，而檢方也在近日偵結起訴。

台中市刑大偵一隊長林育成今天說明案情指出，該隊去年網路巡邏時，發現暱稱「妞」、「宇」等帳號頻繁接觸藥腳，對話內容涉及毒品交易，語氣謹慎、流程完整，研判背後可能有固定販毒管道，遂展開追查並鎖定柯男涉案。

經查，柯男除為規避警方查緝，又深怕交易過程遭「黑吃黑」，卻無能力購買槍械或僱用打手，乾脆靠「人設」壯膽，竟異想天開，企圖虛張聲勢佯裝幕後有販毒集團支撐，在不同的通訊軟體上切換「虛擬分身」，一人分飾兩角，自行虛構「上游」暱稱「妞」，與「聯絡人」暱稱「宇」等不同身分人物，營造「層層轉手」的假象。

據了解，柯男在聯繫過程中，他會先以「妞」身分出現，談妥毒品種類與價格，接著，再切換成「宇」這個角色，負責敲定面交的時間、地點及付款細節，交易過程宛如一齣諜戰片，訊息內容充滿暗語與警惕。

警方成立專案小組後，掌握其交易模式，去年7月間趁柯男在高雄市一所大學附近準備面交時實施圍捕，當場查獲毒咖啡包10包、K他命、手機等證物，當場戳破這齣分身戲碼，全案依違反毒品危害防制條例移送橋頭地檢署偵辦，近日偵結起訴。

警方同時查扣毒咖啡包及K他命等證物。（警方提供）

