醉移工找妻子竟是室友接聽 爭風吃醋推打全進警局

新北市鶯歌驚傳移工酒後當街衝突，警方快打部隊趕抵，逮捕打人的費姓移工送辦。（記者吳仁捷翻攝）

新北市鶯歌今天凌晨驚傳移工酒後糾紛，警方到達時只剩黎姓移工在場，查訪店家透露，稍早移工酒後情緒激動，發生拉扯，警方帶黎男到移工宿舍，黎男指認室友費男就是推打他的人，警方釐清黎男稍早酒醉，打給妻子，因妻子酒醉，由費男接聽，黎男不滿到南雅夜市旁越南商店理論，爭風吃醋下，黎男遭推打憤而報警，警方依強制罪嫌，將費嫌送辦。

三峽警分局1日晚間9時許獲報，鶯歌區南雅路一間越南商店傳出糾紛，快打警力趕抵查處，鶯歌分駐所員警到場，只有37歲被害人黎男在場，訪查附近店家，透露稍早曾見外籍移工因酒後情緒失控，口角拉扯等情事。

員警帶同被害人黎男到移工宿舍訪查，逐一盤檢、抄登資料，沒發現逾期外籍移工，經黎男指陳，為酒後與38歲室友費男稍早發生拉扯口角，警方將兩人帶回調查。

經查被害人黎男沒受傷，不提出傷害告訴，因嫌犯費嫌於警方到場前不久，實施強暴行為，被害人黎男當場指認，時間緊接犯行明確，警方依準現行犯逮捕，並依刑法涉嫌強制罪嫌，隨案移送新北地檢署偵辦。

