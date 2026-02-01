首例！為1隻綠鬣蜥250元獎金 他觸電淪火球2度灼傷恐面臨賠償

周男站上圍欄，高舉長桿套索觸電，著火受傷。（讀者提供）

22歲周姓男子昨天為了捕捉1隻獎金250元的綠鬣蜥，在高雄市林園工業區外圍，持長桿套索站上圍欄抓捕，誤觸特高壓電線瞬間，他全身如同火球墜落地面，2度灼傷送醫急救，雖無生命危險，但造成台電線路毀損及4家石化廠停電約5個小時，恐將面臨賠償，成為政府鼓勵抓捕綠鬣蜥的首例。

從網路流傳的監視器畫面可見，周男與朋友同行，他站上圍欄，高舉長桿套索欲抓捕綠鬣蜥之際，長桿套索碰觸上方的特高壓電線，周男全身瞬間著火，如同火球般墜落地面，也引發雜草火警。消防局表示，周男意識清楚、左側肢體2度燒燙傷。

台電指出，觸電事件導致工業區4家廠商停電291分鐘至314分鐘；因為大型化學工廠耗電量極大，屬於特高壓用戶，台電拉一條6.9萬伏特的專線進入廠區。由於線路毀損，已向警方報案，但考量肇事者還沒有復原，尚未研議賠償方案

外來種綠鬣蜥危害台灣生態，政府祭出獎金鼓勵各縣市民眾獵捕，高市農業局表示，高雄每隻獎金為每隻250元，但必須經過受訓且頒發核可證者，才能獵捕獲取獎金，過去未接獲受傷通報，呼籲未受訓的民眾不要自行獵捕。

