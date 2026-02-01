宜蘭歪仔歪橋附近深夜大停電 男涉酒後開車撞壞電箱惹禍

宜蘭歪仔歪橋昨晚發生轎車自撞橋頭台電電箱車禍，肇事車輛車頭全毀。（圖由警方提供）

宜蘭縣三星鄉歪仔歪橋昨天深夜發生轎車自撞橋頭的台電電箱車禍，造成附近地區大停電，32歲駕駛吳姓男子受傷送醫，經過酒測，檢測值超過法定標準，涉嫌酒後肇事，全案依公共危險罪函送宜蘭地檢署偵辦。

三星警分局今天（1日）指出，警方昨晚10點24分接獲報案，直指歪仔歪橋發生交通事故，轄區警員到場，發現一輛轎車撞擊西側橋頭電箱，車內吳姓駕駛受傷，由救護車送醫。

警方調查，事發當時，吳男獨自開車，沿著三星鄉上將路往羅東方向行駛，行經事故地點擦撞台電電箱，因撞擊力道猛烈，轎車車頭全毀，零件散落滿地，影響車輛通行，後來吊車載離肇事車輛，路面完成清理，才恢復正常通行。

車禍發生後，鄰近歪仔歪橋的三星鄉清洲二路一帶住戶停電，台電漏夜派員搶修，今天清晨3點恢復供電。

☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

歪仔歪橋西側橋頭電箱被撞壞，造成附近地區大停電。（圖由警方提供）

吊車將肇事車禍吊離事故現場。（圖由警方提供）

事禍發生後，警方派員到場交管。（圖由警方提供）

