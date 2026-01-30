尋仇未果竟棒打友人、潑汽油揚言「一起死」 莽男重判6年6月

彰化廖姓男子想尋仇找不到人，竟對友人潑汽油，並掏出打火機作勢點火。彰化地院審理，依殺人未遂罪判處有期徒刑6年6月。（記者陳冠備攝）

彰化廖姓男子聲稱遭綽號「阿德」男子打成重傷，心生報復念頭，質問石姓友人關於阿德的下落未果，竟持木棍毆打對方頭部，還朝其臉部、身體潑灑汽油，並掏出打火機作勢點火，揚言「要一起死」。所幸石男父親即時報警，警方趕抵現場制止，才未釀成憾事。彰化地方法院審理，依殺人未遂罪判處廖男有期徒刑6年6月。

判決書指出，廖男與石男為朋友關係，2025年4月27日上午7時許，廖男攜帶裝有汽油的寶特瓶及打火機，前往石男家詢問「阿德」住處，石男表示不知情，廖男頓時火冒三丈，加上想起雙方過去有金錢糾紛，竟踹開房門，持木棍朝石男頭部揮擊，造成上唇腫脹。

隨後，廖男拿出預先準備、裝有汽油的寶特瓶，朝石男的頭部及身體潑灑。石男的父親見狀立即報警，廖男聞訊後非但未逃離，反而在住處屋外掏出打火機作勢點火，並對石男嗆聲「要你和你爸死！」，所幸警方及時趕抵現場，以現行犯逮捕廖男，並當場扣得打火機與已空的汽油寶特瓶，才未釀成更大災禍。

庭訊時，廖男坦承曾持木棍毆打、恐嚇等行為，但辯稱沒有殺人之意，並稱汽油是在雙方拉扯時才噴灑；辯護人也主張廖男並未真正點火，最多僅涉恐嚇、傷害或預備放火。

法官審理認為，汽油屬極易燃物質，一旦點燃後果不堪設想，且被告在案發時情緒極度盛怒，甚至在偵訊中直言「我不怕死」、「就是要讓他死」，顯見其主觀上具有殺人及放火燒燬住宅的意圖。

法官指出，廖男僅因尋仇未果便遷怒他人，手段激烈且危害社會公共安全，嚴重缺乏對生命法益的尊重，其行為已構成殺人未遂罪與放火燒燬現供人使用住宅未遂罪。審酌，事後與被害人達成和解並獲得諒解，最終依殺人未遂罪判處6年6月徒刑。

