8年1.25兆特別預算 谷立言肯定國防部：評估需求周延

天下雜誌近日專訪美國在台協會（AIT）處長谷立言。針對賴政府提出8年編列1.25兆元的國防特別預算，谷立言肯定說，美方對台灣國防部的領導與其評估國防需求的周延程度印象深刻，不論在訓練、規劃或裝備建構上都很完整；此外，理解外界因為過去美國軍備交付時程產生的擔憂，因此在規劃本次特別預算相關的對外軍售案時，也非常嚴格檢視廠商交付能力，因為美國與台灣同感迫切。

行政院版的國防特別預算條例草案，在立法院已遭藍白10度封殺。被問到如果政府提出國防預算不通過如何看待？谷立言說，我們當然期待立法院進行充分且有力的政治辯論，也尊重台灣的政治程序。而美國自己也是民主體制，理解政黨間的差異；但在台灣議題上，他感受不到太強烈的差異，因為接待很多參眾兩院訪團來台，不論民主黨、共和黨還是跨黨派團體，只要是談到國家安全、國防、對台灣的支持，政黨之間的差異其實很小。

谷立言因此說，希望台灣的政黨也跟我們一樣，把國家安全與國防視為攸關全體社會福祉與台灣人民安全的議題，放下黨派歧見，聚焦台灣真正的需要。

被問到剛出席夏威夷印太司令「區域大使會議」，如何評估台灣的安全與戰略角色？谷立言說，美國上個月發布的「國家安全戰略」，非常清楚地指出第一島鏈對印太地區以及美國安全的重要性，更強調台灣在第一島鏈的關鍵角色是重中之重。

他並說，我們已經能夠在日本、菲律賓、澳洲等地部署最先進的美國戰力，而這些國家也在提升自身的防衛作為。才不過幾年，我們在印太地區的所有軍事演習都還是雙邊性質，例如美日、美韓、美澳、美菲之間的演習。現在，這些演習都是多邊進行，有時同時有10多個國家參與，可以看到一個區域盟友網絡正在成形，這一切都有助於實現「國家安全戰略」所設定的嚇阻衝突目標。

谷立言並表示，台灣為提升自我防衛能力所進行的改革也令人敬佩，包括採納所謂的「削弱戰略」（erosion strategy，指在有限的作戰資源下，逐漸弱化對手）。台灣已經有一套可行的自我防衛戰略，現在只需足夠的資源來完成這項使命。

針對投資國防工業是否能被視為國防支出，谷立言說，「一定算」，因為台灣投資國防工業，可以提升台灣軍方可取得的防衛系統、提升衝突時的韌性，也能對全球防衛物資需求做出貢獻。

