漏網鏡頭》藍白欲闖關助理費除罪化 藍委「咬耳朵」密商

立法院本會30日最後一次院會，國民黨團總召傅崐萁、立委顏寬恒、鄭正鈐、陳玉珍在議場邊交換意見，肢體互動與表情相當豐富。（記者塗建榮攝）

今天是立法院本會期最後一次院會，藍白欲聯手闖關修正「衛星廣播電視法」、「立法院組織法」及「黨產條例」等3大惡法，公民團體在立法院外抗議，國民黨團總召傅崐萁、立委顏寬恒、鄭正鈐、陳玉珍等人則在議場內密商議事，受到關注。

藍白今天聯手闖關為中天解套「衛星廣播電視法修正案」、意圖使涉貪立委脫罪的「立法院組織法修正案」、為救國團和婦聯會黨產解套的「黨產條例修正案」。其中與顏寬恒、高虹安涉案相關的「立法院組織法修正案」（助理費除罪化），原本是陳玉珍提出修法，在引發反彈後，改由國民黨立委牛煦庭接手提出。

牛煦庭在朝野黨團協商會議中強調該草案旨在將助理補助費法制化，並設有「日出條款」於下屆實施，是為了提升基層政治工作者待遇，絕非外界所指的「去刑罰化」或「立委自肥」。民進黨立委莊瑞雄痛批，草案將助理補助費用轉為立委薪資，不僅顛覆最高法院見解，更是替詐領助理費去刑罰化，藍白本來要到監獄把犯人救出來，搶救不成才換上聖誕老公公服裝、聲稱是來發糖果。

由於立法院組織法還待協商，再決定是否今日闖關，本報記者目擊國民黨團總召傅崐萁與立委顏寬恒、鄭正鈐、陳玉珍在議場內交換意見，陳玉珍附耳過來臉上表情豐富，鄭正鈐鼓起臉頰並拍顏寬恒的背，傅崐萁則顯得一臉嚴肅。

