    首頁 > 社會

    丟包替代役司機違法加入兩車隊 北市公運處開罰Bolt平台3萬

    2026/01/30 17:19 記者甘孟霖／台北報導
    台北市公運處指出，Bolt未善盡管理責任，將開罰3萬。（Bolt提供）

    台北市公運處指出，Bolt未善盡管理責任，將開罰3萬。（Bolt提供）

    政大新聞系畢業的溫姓替代役25日凌晨搭乘多元計程車，被林姓司機丟包台64線上遭4車輾死。台北市公共運輸處表示，經查車輛派林姓司機違法透過多個平台接單，將罰叫車平台Bolt合作車隊3萬元。

    公運處指出，關於此案，經查林姓駕駛職登證及駕駛執照皆為正常（有效），後續警察機關將經法院判決確定及道路交通管理處罰條例第37條規定辦理；不過，本案違反道路交通管理處罰條例不得於快速公路臨時停車，以及計程車不得任意拒載乘客規定，經新北市警察局分別裁處3000元及600元罰鍰在案。

    公運處表示，經查該輛多元化計程車接受Bolt平台合作車隊派遣，與監理系統登錄加入車隊資訊不符，已違反計程車客運服務業申請核准經營辦法第16及17條規定，經營派遣業務未確認委託車輛是否未加入其他經營派遣業務的計程車客運服務業，及對其委託人未盡維持服務品質責任，顯未善盡計程車客運服務業管理之責，公運處將依公路法裁處3萬元罰鍰。

    除開罰外，公運處也會函請計程車公工會及車隊將本案列入教育訓練教材，並向所屬駕駛加強宣導，倘遇有特殊狀況應妥適處理，不得拒載或丟包乘客，仍應以乘客安全為優先考量。

