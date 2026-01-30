頂大生遭司機丟包輾斃！數位平台工會批Bolt無良、交通部指最重可廢照

歐洲行動叫車領導品牌Bolt登台未滿4個月，就發生司機將乘客丟包在台64線快速道路上，遭4車輾過身亡的悲劇。（Bolt提供）

曾就讀政治大學的25歲溫姓替代役，本月25日凌晨搭乘Bolt叫車平台多元計程車返家，被林姓司機「丟包」在台64線，倒臥車道遭4車輾過身亡。數位平台工會痛批Bolt是無良企業；交通部也指出，車隊皆須負管理責任，最重可廢止其營業執照。

Bolt叫車平台登台剛滿4個月，就鬧出司機將乘客丟包在台64線快速道路上遭4車輾過，不幸身亡的慘劇。交通部運輸監理司長胡迪綺表示，目前多數平台已同時經營車隊業務，部分平台則與車隊合作協助資訊派遣媒合服務；但車隊無論是自有平台或與其他平台合作，車隊皆須負管理責任。

請繼續往下閱讀...

她指出，若違反「計程車客運服務業申請核准經營辦法」規定則可依公路法裁罰，公路主管機關得依其情節，予以糾正並限期改善、限期停止其繼續受委託6個月至1年，或廢止其營業執照。

台灣數位平台預約接送從業人員理事長李威爾今天（30日）痛批，Bolt系統就是個只管賺錢不負責任的公司，對於受害者家屬要的是系統停權司機嗎？「受害家屬要的是真相，受害家屬要的是後續賠償的保障」。

李威爾指出，丟包司機在這件事件上錯誤，但Bolt系統對司機只有一個動作竟只是「停權」，但停權是避免司機短時間再接案上路，除了停權外，派遣系統對於協助司機面對後續的責任與賠償，跟所有案件一樣，停權後就完全沒有責任。

李威爾說，系統取代了現行計程車車隊的管理權責，廣告也是系統、派單媒合也是系統、收錢也是系統，每單收取司機高昂的抽成費用，Bolt抽20%，UBER抽25%，司機自己負擔強制險/乘客險/第三人責任險/靠行費/貸款費用/維修費用。

他點出，所有事件發生，收取高額費用的這些系統永遠只做停權司機的推卸後續責任的動作，「停權了，這個司機已經不在我的系統了，跟我系統沒有關係了」。

李威爾強烈呼籲交通部長陳世凱，應立即處理計程車產業中，系統業者與車隊業者合作的權利與義務關係，不要再讓這些無良的業者利用現在的法規漏洞逃避該負責的教育與賠償責任。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法