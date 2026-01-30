為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    社會

    替代役遭司機丟包輾斃 叫車平台Bolt再發聲明稱全力配合調查

    2026/01/30 16:22 記者楊雅民／台北報導
    一名25歲擁有頂大學歷的溫姓替代役男，25日凌晨搭乘Bolt叫車平台多元計程車返家，遭司機「丟包」在台64線上遭4車輾過身亡，台灣Bolt今天下午再發聲明表示將全力配合調查。（Bolt提供）

    一名25歲擁有頂大學歷的溫姓替代役男，25日凌晨搭乘Bolt叫車平台多元計程車返家，遭司機「丟包」在台64線上遭4車輾過身亡，台灣Bolt今天下午再發聲明指出將全力配合調查。

    Bolt表示，對於1月25日發生於台64線快速道路造成年輕生命不幸逝去的事故，Bolt 深感哀痛與遺憾，在這段極為艱難的時刻，誠心向逝者家屬與親友致上最深切的哀悼與誠摯的慰問。

    Bolt指出，已確認該行程發生於Bolt平台，自知悉事件後，公司即與合作車隊夥伴及相關主管機關保持聯繫，並全力配合提供必要資訊與協助，以支持相關單位釐清事件經過。

    目前肇事駕駛已立刻停止於Bolt平台上的接單資格，並提供平台所能掌握的相關資訊，包括行程紀錄等，事故相關人員及證據已於事發第一時間由警方掌握與保全，相關處置將待司法調查結果出爐。

    Bolt作為叫車平台，並未持有或掌控行車紀錄器影像，相關影像資料將由相關單位依法處理，基於對調查程序及所有相關當事人的尊重，現階段無法進一步對未釐清的事實細節發表評論。

    Bolt強調，道路安全始終是Bolt最重視的核心原則，任何涉及生命安全的事件，我們皆以最高標準嚴肅看待，未來也將持續全力配合相關單位，並依調查結果進行內部檢視與後續處理。

