替代役男台64線遭丟包慘死 大學摯友發聲：應未醉到喪失意識

溫姓替代役男被林姓計程車司機丟包台64快速道路，遭4車輾過爆頭慘死。（資料照）

溫姓替代役男25日透過Bolt叫車平台搭車返家，行經台64線疑「酒醉踹椅子」，引發司機不滿遭丟包慘死。溫男的大學摯友今還原事發當晚與溫男的互動，當天他先把醉酒的女性送回家，傳訊息問溫同學「你喝醉了嗎？」，他也回稱「沒有」，判斷他應該沒醉到喪失意識或行為能力，朋友們對此都感到很惋惜，也認為叫車平台並沒有太多關心。

友人表示，自己當天晚上從限動看到溫同學單獨與一位朋友出去喝酒，在凌晨1時5分傳過來語音訊息，自己當時回訊問溫同學「你喝醉了嗎？」，他1點19分時回「沒有」，自己透過此對話，蠻確定當天凌晨1點19分以前，溫同學都是清醒的。

請繼續往下閱讀...

友人指出，溫同學當天先送喝醉的同行友人回家，才打算返回板橋的住所。因此就其行為上來說，確定是清醒的，如果溫同學意識不清醒，很難把另一位喝醉的人先送回住所，再作出回自己住所的選擇。溫同學應有小酌一兩杯，但不至於喪失意識或行為自主能力。

友人談到，大家一開始對新聞上的相關言論以及底下民眾留言，感到不舒服。當時司機單方面說法是，「與醉男發生口角」，但之後有更多證據指出沒有口角。而如果都不太能講話，應該也不太可能會有所謂踢椅背踢到司機不舒服的情況，因此推斷可能是不舒服在求救，或者已經無意識，身體不受控制，身體隨車子行進而撞到椅背。

談到溫男的為人，友人說，溫同學待人很和善、不願意與人起爭執，對大家來說都是很好的朋友，是屬於溫柔、善良的人，因此事發後，共同朋友都很惋惜，不太相信此事會發生在溫同學身上，且還被講成這樣，跟大家認識的都不一樣。友人也強調溫同學很紳士，當天是把醉酒的女性先送回家，替別人著想，自己後來才發生意外。

對於事件後續，友人說到，就目前感受上來說，叫車平台沒有太多的關心，而自己後面有聽到學校老師很願意幫忙溫同學家人之後，就協助牽線，由比較專業的人來幫忙，自己對後續狀況比較沒辦法具體說明。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法