採買年貨人潮逐漸湧現 北市警全力防制年節扒手

警方示範常見的扒手扒竊方式。（記者王冠仁翻攝）

農曆春節將至，許多民眾陸續開始採買年貨，屆時春節期間也會有大批出遊人潮。對此，台北市刑警大隊肅竊組分析去年春節假期前後期間，竊盜案件大多都發生在市區商店，好發時段為下午3時至6時；警方今年將會針對相關地點，在熱門時段安排防扒竊勤務，同時也會加強宣導，讓民眾安心過好年。

北市刑大肅竊組表示，去年春節前後期間，竊盜案件好發地點以市街商店為主，包括商圈店家、百貨公司及地下街等。為有效淨化治安環境，警方除針對犯罪熱時、熱點加強巡邏與查察外，也於迪化街等年貨大街及熱門商圈加強防竊宣導，提醒民眾提高警覺，共同營造安心、安全的購物環境。

警方指出，竊嫌常利用人潮眾多時下手，例如在商圈購物或搭乘捷運等大眾運輸工具上下車時，趁民眾疏於防備，以推擠、碰撞，或利用手、雨傘、衣物遮擋視線，竊取皮夾、手機等隨身財物；另有竊嫌趁民眾於餐飲店或美食街用餐時，將皮包、手機放置於桌椅上，於點餐或前往洗手間之際伺機行竊。

警方呼籲，民眾於商圈採購年貨及搭乘大眾運輸工具時，務必隨時提高警覺，將皮夾、手機等貴重物品放置於視線可及且不易被取走的位置，並留意周遭陌生人異常接近或推擠行為，以避免財物遭竊。

警方加強防竊宣導。（記者王冠仁翻攝）

