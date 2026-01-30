為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 社會

    採買年貨人潮逐漸湧現 北市警全力防制年節扒手

    2026/01/30 16:56 記者王冠仁／台北報導
    警方示範常見的扒手扒竊方式。（記者王冠仁翻攝）

    警方示範常見的扒手扒竊方式。（記者王冠仁翻攝）

    農曆春節將至，許多民眾陸續開始採買年貨，屆時春節期間也會有大批出遊人潮。對此，台北市刑警大隊肅竊組分析去年春節假期前後期間，竊盜案件大多都發生在市區商店，好發時段為下午3時至6時；警方今年將會針對相關地點，在熱門時段安排防扒竊勤務，同時也會加強宣導，讓民眾安心過好年。

    北市刑大肅竊組表示，去年春節前後期間，竊盜案件好發地點以市街商店為主，包括商圈店家、百貨公司及地下街等。為有效淨化治安環境，警方除針對犯罪熱時、熱點加強巡邏與查察外，也於迪化街等年貨大街及熱門商圈加強防竊宣導，提醒民眾提高警覺，共同營造安心、安全的購物環境。

    警方指出，竊嫌常利用人潮眾多時下手，例如在商圈購物或搭乘捷運等大眾運輸工具上下車時，趁民眾疏於防備，以推擠、碰撞，或利用手、雨傘、衣物遮擋視線，竊取皮夾、手機等隨身財物；另有竊嫌趁民眾於餐飲店或美食街用餐時，將皮包、手機放置於桌椅上，於點餐或前往洗手間之際伺機行竊。

    警方呼籲，民眾於商圈採購年貨及搭乘大眾運輸工具時，務必隨時提高警覺，將皮夾、手機等貴重物品放置於視線可及且不易被取走的位置，並留意周遭陌生人異常接近或推擠行為，以避免財物遭竊。

    警方加強防竊宣導。（記者王冠仁翻攝）

    警方加強防竊宣導。（記者王冠仁翻攝）

    警方加強防竊宣導。（記者王冠仁翻攝）

    警方加強防竊宣導。（記者王冠仁翻攝）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播