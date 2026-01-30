為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 社會

    賴清德感謝警攔截北捷暴徒 百億推網路科技精進計畫掌握犯罪情資

    2026/01/30 16:47 記者鄭景議／台北報導
    總統賴清德出席警政署115年第1次署務會議，代表國人向長期奉獻的警察同仁致謝，點出打詐、毒品、黑幫及社會韌性為今年治安四大重點。（記者廖振輝攝）

    總統賴清德出席警政署115年第1次署務會議，代表國人向長期奉獻的警察同仁致謝，點出打詐、毒品、黑幫及社會韌性為今年治安四大重點。（記者廖振輝攝）

    總統賴清德今天下午出席今年度警政署第一次署務會報，內政部長劉世芳與警政署長張榮興陪同。賴清德在會中代表國人向長期奉獻的警察同仁致謝，點出打詐、毒品、黑幫及社會韌性為今年治安四大重點，同時特別肯定警方在去年底台北隨機襲擊事件中沉著應對。總統說，政府將作為警察的後盾，去年初已核定近百億元推動為期3年的「網路科技運用精進計畫」來掌握犯罪情資。

    劉世芳致詞時指出，從2017年至2026年，人身安全被評為台灣吸引外商來台定居、投資與工作第一名的原因，最近中正大學所做的調查中，民眾對於住家治安的滿意度高達86％，對於警察維護治安工作的滿意度也高達78％，創下3年來新高，這些成就屬於全體警察。台灣正面臨地緣政治風險與日趨複雜的治安環境，期許警察同仁在新的一年落實政府宣示的「五打七安」政策，維護社會治安。

    賴清德致詞說，回顧去年年底台北市發生隨機襲擊事件，警察同仁在危急情境下迅速行動，與熱心市民共同制止暴力，隨後更在公共場所與大眾運輸系統加大見警率，讓國人倍感安心。展望今年，面對國人在意的治安問題，政府將持續以長期方針策略，一一破解打詐、毒品、黑幫及社會韌性等四大挑戰。

    打詐工作方面，賴清德指出，政府積極推動打詐綱領2.0並配合相關新法，去年11月更完成「詐欺犯罪防制中心」法制化。根據數據顯示，去年12月的詐騙財損金額相較於2024年8月的高峰期，已經顯著下降5成，這些都歸功於警察同仁及金融、打詐人員，期許未來繼續強化整體量能，提升國人的防詐意識。

    針對毒品與黑幫問題，賴清德提到，去年警方破獲毒品製造工廠41處、混合式新興毒品分裝場832處，成功壓制掃蕩。而黑幫組織涉及詐欺、毒品及洗錢，甚至滲入新興產業與再生能源等領域，警方去年透過4波全國同步掃黑行動，查緝幫派組織762個，查扣不法所得達台幣122.5億元，查獲非法槍械上千枝。黑幫近期呈現分散化與數位化趨勢，甚至受境外敵對勢力影響，警政署應拿出更有力的做法予以痛擊。

    賴清德也強調，關鍵基礎設施的安全與社會韌性是國家運行的支柱。去年整合萬安及民安演習，舉辦「2025城鎮韌性演習」，展現了警察體系的整合能力。在新的一年，政府將作為警察的後盾，去年初已核定近百億元推動為期3年的「網路科技運用精進計畫」，即時串聯電信業者與執法機關系統。農曆春節將至，總統最後向全體同仁拜早年，感謝警察在佳節期間仍堅守崗位，守護家家戶戶的幸福與安全。

    總統賴清德頒發加菜金給台北市警察局長林炎田（右）等人。（記者廖振輝攝）

    總統賴清德頒發加菜金給台北市警察局長林炎田（右）等人。（記者廖振輝攝）

    總統賴清德出席警政署115年第1次署務會議。（記者廖振輝攝）

    總統賴清德出席警政署115年第1次署務會議。（記者廖振輝攝）

    總統賴清德出席警政署115年第1次署務會議。（記者廖振輝攝）

    總統賴清德出席警政署115年第1次署務會議。（記者廖振輝攝）

    總統賴清德致詞，代表國人向長期奉獻的警察同仁致謝。（記者廖振輝攝）

    總統賴清德致詞，代表國人向長期奉獻的警察同仁致謝。（記者廖振輝攝）

