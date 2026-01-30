違法仲介出國代孕詐數百萬 「白菜寶寶協會」理事長起訴續押

「白菜寶寶協會」已於去年7月解散，但其官網迄今仍然在線。（記者張文川翻攝）

標榜推動代理孕母合法化的民間團體「白菜寶寶協會」（去年7月解散），引介台灣不孕父母出國代孕子女，宣稱在烏克蘭、泰國等國有豐富實務經驗，不料其理事長「代孕名人」吳素慧，招攬不孕夫妻媒介外國代理孕母、代辦跨境文件後，收費數十萬至數百萬元，卻涉收錢不辦事，被害人遲遲無法獲得對應的醫療服務或文件；士林地檢署28日依違反人工生殖法起訴吳素慧，依加重詐欺取財罪嫌起訴吳女及丈夫林等4人，在押的吳女昨移審士林地院後，法官裁定續押禁見3個月。

全案於去年6月爆發，多名被害人向媒體投訴爆料，士林地檢署去年9月發動收網，約談吳素慧、林東昇夫婦，及曾是吳女小孩保母的王姓女子和其丈夫陳男，聲押吳、林、王3人獲准；士林地院昨接押後，諭知吳女收押禁見，林男8萬元、王女5萬元交保候傳。

這已不是吳素慧夫婦首次因仲介外國代理孕母被法辦，2019年2人也曾仲介1對夫妻向烏克蘭女子借卵，並尋找代理孕母，從中抽佣，被依人工生殖法之「圖利居間介紹生殖細胞罪」各判刑3月、2月定讞。

士檢起訴指出，2人不知悔改，於2021年7月成立「白菜寶寶協會」（已於去年7月30日解散），利用吳女自身的成功案例，於臉書成立協會粉絲專頁刊登代孕資訊，每人收費500元開辦「代孕說明會」，之後並收費居間在烏克蘭、哈薩克、吉爾吉斯及泰國等地進行仲介代孕。

但依泰國法律規定，商業代孕、替非泰國公民代孕都屬非法行為，吳女仍宣稱可在泰國合法代孕。常姓被害人透過吳女取得哈薩克的代理孕母服務，廖姓被害人則誤信泰國代理孕母服務合法，而取得泰國代理孕母服務。

由於在泰國是非法行為，泰國當地的代辦人員遂提供變造的子女身分文件，要為經代孕而生的子女向我國移民署辦理定居證時，被承辦人員識破，移民署雖以特案辦理幼兒居留權，但也將廖姓被害人以偽造文書罪報請台南地檢署偵辦，廖最終獲不起訴，檢方移轉管轄持續追查上游非法仲介人。

吳素慧與王女又因資金周轉因素，與各自丈夫等人，先後向4名被害人謊稱可以居間至烏克蘭、哈薩克、吉爾吉斯及泰國找代理孕母或醫療機構，4人付費給予吳女、白菜寶寶協會或其指定的4個人頭帳戶（洗錢罪另案偵查中）。

不料吳女收錢後，並未將費用轉交烏克蘭等國的醫療機構，而是匯至人頭戶挪為他用，當地的醫療機構、文書代辦因為沒有收到錢，拒絕對已飛抵當地的林姓被害人提供醫療或文件服務，吳女甚至從未聯絡上當地醫療機構，林最終只好自行付費返國。

被害人要求吳女退費，吳卻一再以各種理由拖延還款，謊稱有一筆強制執行的大筆款項可以用來償還；直到被害人報案後，檢警調取4名人頭的帳戶匯出資料，才知收取的錢多數被集團挪作他用，所謂強制執行的款項也只有3萬3000多元，根本不足以退費，只是為了取信被害人以拖延退費之詞。

士檢認定4人有詐欺犯意，28日偵結依共犯加重詐欺取財罪起訴4人，吳素慧另依人工生殖法之「圖利居間介紹生殖細胞」罪嫌起訴，並建請追徵沒收犯罪所得206萬台幣、1萬5260美元、12萬5000人民幣。

