政大畢業生台64線遭丟包慘死 學務長蔡炎龍籲車行說明

溫姓替代役男被林姓計程車司機丟包台64快速道路，遭到4車輾過爆頭慘死。（資料照）

溫姓替代役男25日在台64線快速道路遭多元計程車丟包，被經過車輛輾斃，後續溫男被披露是政大學霸。政大學務長蔡炎龍今受訪時表達遺憾，也細數溫男在校表現優異的事蹟，同時呼籲車行應積極說明。

蔡炎龍昨已在社群平台讚許，溫男是學校培養出的人才典範，也對司機、車行提出質疑，「把已經喝醉的人，丟包在危險的快速道路、甚至還是高架道路是車行許可的嗎？」更強調自己的憤怒。

今天再談及此事，蔡炎龍坦言感到非常難過，也覺得意外、遺憾。溫男在學校是非常熱心的同學，主要是在學務處的職涯中心幫忙，曾經參加過北美參訪團，於其中擔任主要幹部，規劃了很多行程，那時候就知道他是熱心、很願意幫同學的人。

溫男本身的優秀也受到認可，蔡炎龍指出，他是新聞系、企管系雙主修，很多職涯中心的新聞稿都是他寫的，那時候大家都覺得「怎麼能找到新聞稿寫這麼好的人」，因此對他印象很深刻。尤其職涯中心主管常常稱讚他，聽得耳朵快長繭。

蔡炎龍提到，比較特別的點是，他很優秀，但從來不會覺得自己了不起，是個非常謙虛的同學。如有次找自己幫忙寫推薦信，先請他自己先擬個稿，但他卻擬得非常客氣，所以自己幫他重新撰寫符合他的內容。

至於家屬的狀況，蔡炎龍說，現在家屬希望安安靜靜，不要受到太多打擾，對於事件剛開始時，有些攻擊不幸身亡同學的言論，家屬覺得非常的痛，受到無端攻擊，希望真相早日水落石出。

對於叫車平台的部分，蔡炎龍說，在一般情況下發生這樣的事情，車行平台應該第一時間就出來說一些話，如道歉或未來會怎麼處理，但剛開始幾天，卻完全沒看到平台作任何說明，直到昨天才第一次發表聲明，不過也只說偵查中不公開，認為平台應該積極說明未來會如何處理這樣的事情，才可能確保大家能信並使用平台。

