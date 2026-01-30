為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    社會

    醉漢凌晨家門口大鬧嚇醒住戶 警方帶回管束裁罰

    2026/01/30 16:30 記者吳仁捷／新北報導
    新北市黃姓男子今天凌晨在家門口大鬧，嚇醒鄰居報案，警方到場黃男跟消防員拉扯，被帶回管束、送辦。（記者吳仁捷翻攝）

    新北市黃姓男子今天凌晨在家門口大鬧，嚇醒鄰居報案，警方到場黃男跟消防員拉扯，被帶回管束、送辦。（記者吳仁捷翻攝）

    新北市新莊區黃姓男子今天凌晨搭車返回住處，酒醉在路邊情緒激動，嚇醒住戶報案，期間還攻擊救護人員、員警，最後被員警管束，帶回派出所安置，黃男酒醒後，直呼不好意思，警方除告誡黃男，也依社維法裁處，告誡他不得再犯。

    這起案件發生在今天凌晨1時許，新莊區四維路一帶傳出民眾酒醉情緒激動、嚇壞住戶，員警到場關切，赫見32歲黃男酒醉在路旁情緒失控，救護員到場關懷黃男身體狀況，黃男情緒激動揮舞手腳，試圖攻擊救護人員，現場秩序混亂，附近住戶被嚇醒。

    警方上前制止，但黃男持續抗拒、推擠員警及救護員，員警認為危害自身及他人生命、身體安全，依警察職權行使法，對他實施管束，帶返福營派出所休息觀察，待他酒退清醒、情緒穩定後，讓他返家休息，結束管束程序。

    新莊警分局呼籲，民眾酒後失控，影響公共安寧或危及他人安全，警方對酒後滋事或危害公共安全行為，依法即時處置，本案後續依事證釐清相關違序情節，依社維法移請裁處，維護社會秩序及保障市民生命財產安全。

