    社會

    包裹有「這3字」別取貨！超商店員急攔阻 加碼曝光詐騙黑名單

    2026/01/18 14:37 即時新聞／綜合報導
    近年「詐騙包裹」猖獗，許多不肖份子利用民眾超商取貨付款習慣，寄送可疑取貨簡訊與包裹行騙。示意圖。（資料照）

    近年「詐騙包裹」猖獗，許多不肖份子利用民眾超商取貨付款習慣，寄送可疑取貨簡訊與包裹行騙。近期有女網友分享，她日前收到取貨簡訊，雖然一時想不起自己是否曾下單，但仍去超商準備領貨，所幸機警的店員看到寄件廠商的名字，緊急向她示警恐是詐騙，讓她成功守住荷包，經歷曝光後掀起熱烈討論。

    據了解，該名女網友在社群平台Threads發文透露，她平時習慣網購，但有時會忘記自己買了哪些商品，近日她收到一商取貨通知，於是準備像往常一樣去超商取貨，然而當她準備付款時，店員注意到包裹外包裝的廠商欄位寫著「萬事宜」3個字，熱心提醒她這個可能詐騙包裹，這才讓她驚覺有異，沒走白白損失1888元。

    原PO補充，她取貨前還在納悶自己買了什麼東西，於是順道請店員當她查詢寄件廠商資訊，店員危機意識極高，立即幫她查出廠商資訊，確認是近期常見的詐騙手法，事後也好心出聲阻止她取貨，讓她非常感激對方的細心。事後原PO發文分享這次經歷，也是希望可以幫助到其他有類似經驗的民眾，避免受騙上當。

    該文一出，瞬間引發大批苦主共鳴，許多網友紛紛表示自己遇過類似的詐騙包裹，金額從1199元到1888元不等，且寄件人名字五花八門。還有一些超商店員與內行人，熱心分享一大串可疑廠商名單，還傳授各種辨識詐騙包裹的秘訣，像是包裹配送編號若是「7M」、「73M」或「73N」開頭，且標示為「非賣家」、「代寄」或「跨境包裹」；另外，如果外包裝有使用「土黃色膠帶」、客服或託運單僅留「Line ID」。

    台灣超商取貨常見的「詐騙包裹廠商」名單︰

    心誠、宇鴻、旭揚、宏瑞、飛鳥、雅優、騰風、鑫鑫、百靈鳥、速壹倉、浩億達、遠成達、夢啟航、萬事宜、鑫騰躍、七七國甲、中原集運、天翼國際、桃園三倉等，且這些名稱還會以不同字重複出現，提醒民眾取貨前務必多加留意。

    此外，如果有民眾不慎誤領詐騙包裹，又不知道如何聯繫廠商，目前7-ELEVEN（7-11）、全家等連鎖超商，有建立協助民眾提出申訴、退款等相關機制。

    ☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

