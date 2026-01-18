為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 社會

    疑買賣糾紛...斗南中古車行遭3蒙面客揮棒狂砸 2BMW、1賓士毀損

    2026/01/18 14:31 記者李文德／雲林報導
    雲林縣斗南鎮今凌晨傳出中古車行遭車案件，3名「蒙面客」手持球棒，朝車行車輛揮打，一共造成2輛BMW、1輛賓士毀損，車行粗估損失數十萬元。（圖取自社會事新聞影音）

    雲林縣斗南鎮今凌晨傳出中古車行遭車案件，3名「蒙面客」手持球棒，朝車行車輛揮打，一共造成2輛BMW、1輛賓士毀損，車行粗估損失數十萬元。（圖取自社會事新聞影音）

    雲林縣斗南鎮今 （18）日凌晨傳出中古車行砸車案件，3名「蒙面客」手持球棒，朝車行車輛揮打，一共造成2輛BMW、1輛賓士毀損，車行粗估損失數十萬元。警方表示，經了解為買賣糾紛，已掌握涉案車輛及人員身分，目前積極查緝到案。

    網路社群「社會事新聞影音」發出一段影片，今天凌晨1點36分左右，一輛白色車輛抵達斗南一間中古車行，三名蒙面怪客手持球棒，不分青紅皂白，就朝店內車輛揮打，不到一分鐘時間，三人趕緊上車揚長而去。

    車行負責後立即向警方報案，經過清點後發現兩輛BMW及一輛賓士，車燈、擋風玻璃、車窗、鈑金損毀被砸毀，粗估損失上看數十萬元。車行員工表示，並未與人結怨，為何被砸車也無法理解。

    斗南警分局表示，調閱監視器後，根據車牌號碼及行蹤，掌握相關嫌疑人身份，初步調查此次案件買賣糾紛所致，將朝毀損罪、社會秩序維護法偵查，全力追緝兇手。

    據了解，此次案件嫌犯約一兩年前向該車行買賣，因車主將車輛改裝後發生故障，要求車行維修，車行尚在了解故障原因而被砸。

    3名「蒙面客」手持球棒，朝車行車輛猛砸，造成2輛BMW、1輛賓士毀損，車行粗估損失數十萬元。（圖由民眾提供）

    3名「蒙面客」手持球棒，朝車行車輛猛砸，造成2輛BMW、1輛賓士毀損，車行粗估損失數十萬元。（圖由民眾提供）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播