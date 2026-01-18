疑買賣糾紛...斗南中古車行遭3蒙面客揮棒狂砸 2BMW、1賓士毀損

雲林縣斗南鎮今凌晨傳出中古車行遭車案件，3名「蒙面客」手持球棒，朝車行車輛揮打，一共造成2輛BMW、1輛賓士毀損，車行粗估損失數十萬元。（圖取自社會事新聞影音）

雲林縣斗南鎮今 （18）日凌晨傳出中古車行砸車案件，3名「蒙面客」手持球棒，朝車行車輛揮打，一共造成2輛BMW、1輛賓士毀損，車行粗估損失數十萬元。警方表示，經了解為買賣糾紛，已掌握涉案車輛及人員身分，目前積極查緝到案。

網路社群「社會事新聞影音」發出一段影片，今天凌晨1點36分左右，一輛白色車輛抵達斗南一間中古車行，三名蒙面怪客手持球棒，不分青紅皂白，就朝店內車輛揮打，不到一分鐘時間，三人趕緊上車揚長而去。

請繼續往下閱讀...

車行負責後立即向警方報案，經過清點後發現兩輛BMW及一輛賓士，車燈、擋風玻璃、車窗、鈑金損毀被砸毀，粗估損失上看數十萬元。車行員工表示，並未與人結怨，為何被砸車也無法理解。

斗南警分局表示，調閱監視器後，根據車牌號碼及行蹤，掌握相關嫌疑人身份，初步調查此次案件買賣糾紛所致，將朝毀損罪、社會秩序維護法偵查，全力追緝兇手。

據了解，此次案件嫌犯約一兩年前向該車行買賣，因車主將車輛改裝後發生故障，要求車行維修，車行尚在了解故障原因而被砸。

3名「蒙面客」手持球棒，朝車行車輛猛砸，造成2輛BMW、1輛賓士毀損，車行粗估損失數十萬元。（圖由民眾提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法