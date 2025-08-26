為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    超商取貨常見詐騙套路？警方曝：箱身5字+黃膠帶成關鍵

    陌生包裹恐是詐團圈套，千萬不要貿然領貨。示意圖。（彭博）

    陌生包裹恐是詐團圈套，千萬不要貿然領貨。示意圖。（彭博）

    2025/08/26 19:11

    李秋明／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕這是誰的包裹？小心可能是陷阱。近期有網友曬出自己收到的可疑取貨簡訊，疑似是假冒物流訊息，引發討論。警方也指出，詐騙集團看準台灣人愛網購的習慣，經常利用假包裹的釣魚方式來行騙，提醒民眾取貨前，要特別注意陌生包裹。貼文曝光，引起網友熱議。

    一名網友在Threads曬出手機截圖提醒，如果收到超商取貨簡訊，但內容卻出現詭異的「配編」字樣，就要立刻要提高警覺，極可能是假包裹詐騙。原PO也提醒，這類假包裹金額多落在1100至1500元之間，呼籲大家小心別受騙。

    貼文曝光後，不少網友指出，「身為小七店員路過，配編如果是開頭73N或是73M的，都一定會是詐騙，店員沒有義務跟客人說，收到詐騙包裹打客訴電話也沒有用喔！」、「我剛好有一個包裹是73N開頭的，但的確是我訂的東西，打開也確定是我的東西耶，好像不一定耶」、「73N或73M的包裹，通常都是從中國寄出，但如果確定是自己買的東西就不用擔心」、「詐騙包裹在規定時間內是可以退貨退錢的，但不是找店員處理」。

    對此，臺中市少年警察隊曾發文提醒，收到陌生取貨簡訊時，務必先比對交貨便編號是否與購物平台一致，若沒有下單，就別貿然領取。若寄件人資訊只寫「非賣家」、「代寄」、「物流公司」、「報關行」、「運通」，等模糊字樣，也都是詐騙常見手法。特別是若託運單僅留LINE ID，或外箱綑著詭異的「土黃色膠帶」，更要提高警覺，以免一時大意掉進陷阱。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播