超商取貨常見詐騙套路？警方曝：箱身5字+黃膠帶成關鍵

2025/08/26 19:11

〔即時新聞／綜合報導〕這是誰的包裹？小心可能是陷阱。近期有網友曬出自己收到的可疑取貨簡訊，疑似是假冒物流訊息，引發討論。警方也指出，詐騙集團看準台灣人愛網購的習慣，經常利用假包裹的釣魚方式來行騙，提醒民眾取貨前，要特別注意陌生包裹。貼文曝光，引起網友熱議。

一名網友在Threads曬出手機截圖提醒，如果收到超商取貨簡訊，但內容卻出現詭異的「配編」字樣，就要立刻要提高警覺，極可能是假包裹詐騙。原PO也提醒，這類假包裹金額多落在1100至1500元之間，呼籲大家小心別受騙。

貼文曝光後，不少網友指出，「身為小七店員路過，配編如果是開頭73N或是73M的，都一定會是詐騙，店員沒有義務跟客人說，收到詐騙包裹打客訴電話也沒有用喔！」、「我剛好有一個包裹是73N開頭的，但的確是我訂的東西，打開也確定是我的東西耶，好像不一定耶」、「73N或73M的包裹，通常都是從中國寄出，但如果確定是自己買的東西就不用擔心」、「詐騙包裹在規定時間內是可以退貨退錢的，但不是找店員處理」。

對此，臺中市少年警察隊曾發文提醒，收到陌生取貨簡訊時，務必先比對交貨便編號是否與購物平台一致，若沒有下單，就別貿然領取。若寄件人資訊只寫「非賣家」、「代寄」、「物流公司」、「報關行」、「運通」，等模糊字樣，也都是詐騙常見手法。特別是若託運單僅留LINE ID，或外箱綑著詭異的「土黃色膠帶」，更要提高警覺，以免一時大意掉進陷阱。

