    首頁 > 社會

    超商幽靈包裹「轟詐」 受害速申訴

    2025/10/19 05:30 記者邱俊福／台北報導
    超商「幽靈包裹」詐騙，防詐四步驟。（刑事局提供）

    刑事警察局一六五打詐儀錶板數據統計，今年九月網路購物詐騙報案件數高達三六二五件，為各類詐騙手法之首，經分析近年網購詐騙的手法，又以超商「幽靈包裹」最為猖獗，比如本月間一名謝姓民眾就被誘騙前往超商花費千元收取防曬霜包裹，經詢問親友才發現無人購買或寄送該商品，受騙上當。

    上月三六二五件居首

    刑事局表示，本月初，謝姓男子報案指稱自己收到一則簡訊通知稱「網購商品已送達超商」，由於當時工作繁忙，一時不確定是否曾在網路上購物，誤以為是家人代訂的商品，遂前往超商付款一千餘元取貨，拿回家打開包裹發現內容物為防曬霜，事後向家人及朋友查詢，驚覺均無人購買或寄送該商品，才發現自己遇上「幽靈包裹」詐騙。

    刑事局表示，如遇到這種詐騙情形，目前四大超商有客服專線或申訴平台提供申請退款、退貨管道，民眾即使在超商已付款領取不是自己購買的商品，只要透過超商線上申訴平台或客服中心立案，便能有效讓損失降到最低；至於超商退款流程，皆須保留完整包裝、繳費憑證與包裹單據，民眾取貨後，應先儘量保留完整商品外箱寄件資料，以釐清寄件者資料，便於提供超商、貨運業或集運商進一步處理。

    刑事局提醒，若民眾懷疑收到詐騙包裹，應立即採取下列步驟處理，包括務必於取貨後七天內提出申訴；申請退款時，請完整保留包裹外箱及寄件資料；若為未訂購的「幽靈包裹」，取貨前請先確認購物清單與家人，並拒絕取貨；如果對購物有疑慮，可先透過包裹上的寄件人資訊進行查詢，協助辨別真偽。

