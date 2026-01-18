相信師父「有劫數要作法」 女子落入改運陷阱慘遭騙46萬

刑事局提醒慎防假算命真詐財陷阱。（記者姚岳宏翻攝）

新竹一名陳姓女子因生活不順，誤信社群平台上的算命改運廣告，對方自稱「師父」，對談中不斷以「命中有劫、需消災解厄」為由，要求陳女支付「消災解厄金」及購買符咒改運，陳女半年內付出46萬元，直到匯款帳戶遭列警示並接到警方通知，才驚覺這場消災法事竟是一場騙局。

警方調查，新竹陳女去年7月間因心情低落，在瀏覽社群平台時看到一則自稱「算命師父」的廣告，內容標榜可算命、改運並協助消災解厄，陳女一時好奇，主動私訊詢問，雙方改以LINE軟體聯繫，該名自稱師父者在對談中不斷強調被害人「近期恐有劫數」，並以嚴重語氣表示若未及時處理，恐影響生活、健康及運勢，造成更大不順，隨後即要求被害人支付「消災解厄金」及購買符咒，聲稱這是必要的改運程序。

對方陸續以「店到店取貨付款」方式寄送符咒包裹給被害人，每次均需貨到付款。被害人前後共取貨22次，金額累計高達41萬元，期間雖曾感到不安，但對方不斷以「程序尚未完成」、「中途停止會前功盡棄」等話術安撫，使陳女持續配合。

後來，詐騙者又聲稱「師父」因替陳女消災解厄導致自身不適，需要額外費用治療，陳女因擔心運勢反噬，去年12月間再度匯款5萬元，直到事後接獲警察通知，表示該筆匯款帳戶因涉及投資詐欺案件而遭警示，被害人才驚覺事態不單純，隨即前往派出所報案。

刑事警察局提醒，正規宗教信仰並不會以恐嚇方式強制取財，凡是聲稱「不付費就有災厄」、「停止作法會前功盡棄」者，均為詐騙慣用伎倆。民眾若遇到類似情況，應立即停止金錢往來並保留對話截圖，撥打165反詐騙專線或110報案，以免財產持續受損。

☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

