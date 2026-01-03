為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 社會

    柯文哲京華城案辯護律師 鄭深元獲聘警政署法律諮詢委員

    2026/01/03 21:42 記者楊心慧／台北報導
    柯文哲律師團成員鄭深元。（資料照，記者陳逸寬攝）

    柯文哲律師團成員鄭深元。（資料照，記者陳逸寬攝）

    警政署聘請替前民眾黨主席柯文哲打官司的律師鄭深元擔任法律諮詢委員，時間為兩年一期，鄭深元也在社群軟體「脆」上宣布這項好消息，並說「警察同仁有法律上的問題，歡迎不吝預約諮詢，警政署說必須免費，只能照辦。」他也在留言解釋，雖是無給職，但出席警政署會議得依規定給出席費，法律業務也依律師公會酬金收受標準。

    鄭深元具國際反洗錢師證照及證券、會計相關專業，專長為金融案件，在還沒擔任律師前是特偵組檢察官，以及台南、台北黑金專組檢察官，還曾因偵辦民進黨立委柯建銘關說案，引爆「馬王政爭」，但他在2014年辭檢察官轉任律師。

    鄭深元在社群軟體上寫道：「警察同仁有執法上問題，歡迎不吝預約諮詢，警政署說必須免費，只能照辦。」並附上警政署的來函，聘請時間為2026年1月1日至2027年12月31日止，共兩年的時間。

    鄭深元也解釋，諮詢委員為無給職，但於出席警政署各項會議或蒞署接受法律諮詢時，得依規定支給出席費；或受委託辦理其他法律諮詢業務時，依律師公會酬金收受標準，支付費用。

    不過由於鄭深元目前也是柯文哲京華城案的辯護律師，因此擔任警政署的法律諮詢委員也引起討論。

    鄭深元在柯案質疑檢方偵訊是否合法、要求勘驗偵訊錄影及筆錄，並質疑檢方取證方式、訊問技巧、放大程序瑕疵，主張證據能力不足等。

    但另一方面，鄭深元本身也具爭議性，2020年有一名美魔女向媒體爆料，曾被鄭深元性騷擾，不但傳擾騷訊息和A片，甚至約砲，還傳訊「我想念你的胸部啊！」等詞彙，令美魔女不堪其擾。

    不過當時案件發生在2016年，美魔女在2020年才提告，性騷擾罪屬於告訴乃論，告訴期只有半年，最後檢方依法諭令鄭深元不起訴處分。

