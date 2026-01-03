財神到！1/3 今彩539頭獎開3注 800萬獎落嘉義、宜蘭、高雄

1月3日開獎的第115000003期今彩539頭獎開出3注。（台彩提供；本報合成）

1月3日開獎的第115000003期今彩539頭獎開出3注，由嘉義市東區義教里新生路818號1樓「新富山公益彩券行」、宜蘭縣羅東鎮開明里中正路22號1樓「大家樂富彩券行」、高雄市三民區大豐二路297號1樓「金鑽彩券行」開出。

第115000003期今彩539中獎號碼為「22、23、31、32、38」，頭獎共3注中獎，每注可得800萬元；貳獎共337注中獎，每注可得2萬元；參獎共8891注中獎，每注可得300元；肆獎共8萬4196注中獎，每注可得50元。

請繼續往下閱讀...

第115000003期39樂合彩中獎號碼為「22、23、31、32、38」，四合共18注中獎，每注可得21萬2500元；三合共676注中獎，每注可得1萬1250元；二合共1萬7757注中獎，每注可得1125元。

第115000003期3星彩中獎號碼為「904」，壹獎共48注中獎，每注可得5000元。

第115000003期4星彩中獎號碼為「8908」，壹獎共8注中獎，每注可得5萬元。

確切中獎號碼以台彩網站公告為主，請見「台灣彩券網站」。

今彩539、39樂合彩、3星彩、4星彩中獎號碼。（擷取自台彩官網）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法