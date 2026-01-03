媽媽男友是狼人！被迫猜拳輸的陪睡 2幼女慘遭猥褻188次

性騷擾示意圖。（資料照）

一名與單親媽媽同居多年的男子，長期對女友2名未成年女兒施以不當行為，還逼迫兩人以猜拳輸贏方式陪睡，犯行累計達188次。台中地院認其利用照顧者身分反覆加害，嚴重戕害兒童身心發展，依多項對兒童、少年乘機猥褻等罪，合併判處有期徒刑5年6月，全案仍可上訴。

判決指出，男子自2018年起與女友及其2名年幼女共同生活，實際參與日常照顧與管教，卻未善盡保護義務，自2021年間起，多次藉機接近姊妹摸胸猥褻，行為持續近2年，頻率密集，使被害人長期承受心理壓迫與恐懼，其中包括以猜拳方式作為服從工具，讓年幼被害人在輸贏結果下，被迫依其指示陪睡，使被害人逐步喪失拒絕與求助能力。

此外，被告亦曾在外出返鄉期間再次犯案，隨著時間推移，其中一名女童因長期處受控與恐懼狀態，逐漸產生「反抗也無法改變結果」無助感，直到向學校師長吐露實情，案件才得以曝光，相關單位隨即介入，審理過程中，被告對部分犯行一度否認，後才全面坦承。

法官認為，被告明知被害人均為未成年人，身心尚未成熟，卻長期反覆利用信任與權力關係實施不法行為，犯罪次數龐大期間綿長，已嚴重背離倫理，難認有情堪憫恕之處，依104個成年人故意對兒童犯乘機猥褻罪、81個成年人故意對少年犯乘機猥褻罪、2個對於未滿14歲之女子為強制猥褻罪，及1個對於未滿14歲之女子為猥褻之行為罪，一共188罪判他合併執行5年6月。

☆自由電子報關心您：若懷疑孩童遭受身體虐待、精神虐待或是性侵害、性騷擾，請撥打113專線，透過專業社工員接線服務，將可盡快救援在生命危機中的兒童。☆

