為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 社會

    車手懸掛「死亡車牌」 彰化狂領146萬慘了

    2026/01/03 19:54 記者陳冠備／彰化報導
    越南藉失聯移工，掛死人註銷車牌當車手，半個月內狂領146萬，彰化地院合計宣告刑期19年。（記者陳冠備攝）

    越南藉失聯移工，掛死人註銷車牌當車手，半個月內狂領146萬，彰化地院合計宣告刑期19年。（記者陳冠備攝）

    一名越南籍失聯移工武庭凌（VU DINH LINH）加入詐欺集團擔任車手，為躲避警方查緝，竟騎乘懸掛「死亡註銷車牌」的機車在彰化各地趴趴走，猶如「死亡騎士」四處出沒，短短半個月內提領詐騙贓款超過146萬元，被害人多達19人，行徑相當大膽。

    這輛「死亡車牌」機車，成為露餡關鍵。警方盤查時發現車牌早已因車主死亡、未辦理繼承而依法註銷，當場人贓俱獲。彰化地方法院近日審結，依加重詐欺罪判處武男19罪、各判1年徒刑，合計宣告刑期19年。

    判決書指出，武男於去年1月間加入詐欺集團，負責提領被害人遭詐匯入的人頭帳戶款項，並可抽取提領金額1%作為報酬。為掩人耳目，他騎乘懸掛死亡註銷車牌的機車，在彰化秀水、福興等鄉鎮ATM提領現金後，再交付上線。

    直到1月24日傍晚，武男在秀水鄉因機車車牌異常遭警方攔查，警方發現該車為註銷車牌，進一步查出武男為失聯移工，並在其身上查扣非本人名下的提款卡、iPhone手機及現金六萬餘元，詐騙犯行因此曝光。

    法官審理認為，武男在短短半個月內涉及19名被害人，提領金額達146萬2800元，依法認定每名被害人各成立一罪，分論併罰。考量武男僅屬詐欺集團末端車手角色，且遭查獲時主動坦承犯行、配合調查，符合自首要件而獲減刑，但其行徑已嚴重破壞社會信賴與金融秩序，仍判處每罪1年、合計19年徒刑。另其犯罪所得1萬4628元及扣案贓款6萬餘元，均依法宣告沒收。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播