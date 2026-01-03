萬華老婦入網戀陷阱 警即時救援保住積蓄

青年路派出所警員吳源智（左）、李春霖（右）。（記者劉慶侯翻攝）

65歲單身獨居的林姓婦人，在網路上認識外籍男子，想匯錢給對方購買房產，以便未來共築愛巢。 台北市警萬華分局接獲銀行通報，緊急前往協助了解，確認是宗假交友真詐財案件，雖讓半頭華髮林婦美夢破滅，但未造成積蓄損失。

住在北市萬華區的林婦，於前日到郵局向行員表示欲提領款匯給在外國的男性友人，經臨櫃行員關懷提問後，林婦一下說是購買傢俱裝潢，又說是借貸，語多閃避。銀行懷疑林婦可能遭詐，隨即通知警方到場協助。

青年路派出所警員李春霖、吳源智接獲報案後立刻前往，經警方反覆詢問提領現金家屬是否知情、計畫購買傢俱種類，林婦見無法繼續隱瞞，才承認提款現金是為了要讓外國男性友人購買房產，但至今未曾謀面。

警方這時確認是詐騙，隨即多方舉例及說明後，林婦始驚覺有異，差點落入「假交友」詐欺話術，並決定取消提領現金，同時對警方及行員的關懷頻頻表達感謝。

警方表示，詐騙手法層出不窮，網路交友亦須特別小心，民眾若遇到疑似詐騙集團，謹記「一聽、二掛、三查證」，可立即撥打警政署防詐騙專線165電話及110報警，以免落入詐騙集團圈套。

