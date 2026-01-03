回鄉探親遭戴綠帽！移工捅死泰國小王判7年2月 上訴被駁回

警方循線逮捕胡男。（翻攝資料照）

越南籍胡姓移工前年發現，妻子與同廠泰國籍男同事關係曖昧，多次警告未果，返鄉探親期間更驚覺兩人持續方聯絡，妻子甚至搬離。胡男登門理論，持水果刀刺死泰籍男同事。台中高分院近日駁回胡男上訴，維持一審判處7年2月徒刑。

32歲胡男與小9歲阮姓妻子台中的塑膠工廠工作，2023年間察覺，妻子與同廠31歲泰國籍同姓男子曖昧，嚴正要求兩人斷絕往來，安排妻子搬到租屋處共同生活。未料，胡男2024年8月返越南探親，阮女自行搬走。

胡男9月返台後去探訪妻子，查看她的手機赫然發現仍與同男聯絡。隔日中午，胡男要求妻子騎車載他同男租屋處理論，胡男掏出水果刀刺中同男腹部，同男送醫不治。

警方查緝胡男到案，檢方提起公訴，一審審理時，胡男坦承犯行，與被害家屬達成和解，法院考量他無前科、犯後態度尚可，依傷害致死罪判處有期徒刑7年2月，服刑後驅逐出境。

胡男不服，上訴主張已認罪、已和解，量刑過重，希望能早日返國撫養兒女，但台中高分院認為，一審已充分斟酌各項量刑因素，僅在法定最低刑度上加重2個月，已屬從輕處理，原判並無不當，駁回上訴，全案仍可上訴。

