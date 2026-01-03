嘉縣第三大隊防火週開跑 走遍山區加強民眾防災意識

嘉義縣消防局人員宣導爐火安全。（民眾提供）

內政部消防署訂定1月1日起連續5天為防火週，嘉義縣消防局第三大隊為推廣民眾正確防火知識與火災緊急應變能力，從1月1日起連日來針對「住宅用火災警報器」、「防範電氣火災」、「爐火烹調安全」、「鋰電池使用安全」及「家庭逃生計畫」在山區各寺廟、公園、學校等處進行宣導，提升全民防火意識。

第三大隊分隊長蔡宗曇表示，三大隊中埔、竹崎、番路、梅山、大埔及阿里山鄉各消防分隊連日進行宣導，元旦在番路鄉半天岩紫雲寺及大埔情人公園推廣「住宅用火災警報器」安裝，昨到中埔農會超市及中和國小宣導居家電器使用安全，提供「5不1沒有」口訣，今天在梅山鄉玉虛宮廟前宣導爐火烹調安全，明天在竹崎鄉圓崇國小，後天到阿里山國家森林遊樂區，將針對「鋰電池使用安全」及「家庭逃生計畫」進行宣導。

蔡宗曇說，民眾可上各消防分隊臉書粉絲專頁瞭解各項防災訊息，消防署臉書粉絲專頁也舉辦限時抽獎活動，民眾可參與消防防災館小遊戲，活動期間上傳參加抽獎。

最近氣溫下降，嘉義縣消防局第三大隊長陳南合也呼籲民眾使用燃氣熱水器時保持環境通風，避免一氧化碳中毒，家戶定期檢查臥室及客廳使用的電氣設備安全，並選用具熄火安全裝置、溫度感知功能或使用時間異常自動斷電功能的爐具。

消防員示範安裝住宅用火災警報器。（民眾提供）

消防員告訴民眾住警器的重要性。（民眾提供）

