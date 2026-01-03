車停路肩人卻消失！中投公路驚傳男子墜橋亡 吊臂垂降搶救畫面曝

消防人員使用吊臂展開搶救。（民眾提供）

中投公路烏溪橋上今（3）日下午突現緊張救援畫面，有民眾稍早行經目擊疑似人影自橋上墜落，隨即通報警消，由於事發地點位於台中市與南投縣交界，多個單位迅速集結，但經使用吊臂將人自河床移動至橋上時，該名年約30歲男性已明顯死亡，後續將報請檢方相驗，釐清確切死因。

南投縣消防局獲報後，立即派遣碧興、草屯等分隊到場，台中市消防局也出動國光分隊2車6人，由小隊長林正立帶隊趕赴，雙方消防人員會同作業，利用吊臂與繩索，將河床中的男子固定後，緩緩吊掛移動至橋面，整個過程歷時一段時間，現場氣氛安靜而緊繃。

請繼續往下閱讀...

從現場畫面可見，消防人員全副武裝，在橋上架設繩索系統，並出動大型消防車吊臂垂降至河道，多名搜救人員站在橋欄旁相互確認定位，下方則可見礫石遍布的河床，一名男子倒臥其間，位置固定，未被水流沖走，救援人員小心翼翼調整角度，避免二次風險，同時與橋下人員保持通聯。

然而，經消防人員接觸確認，該年輕男子已無生命跡象，明顯死亡，經初步了解，男子疑自行駕車上中投公路，將車輛停放在路肩後失去蹤影，直到有人目擊墜橋情形才曝光。

橋下可見礫石遍布的河床。（民眾提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法