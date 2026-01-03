毒品前科男持假金飾欲變賣 銀樓老闆揭穿是鍍金贗品

鄭姓男子因毒品案被判刑卻不知悔改，持假金飾欲變賣幸被老闆識破；新竹地方法院認鄭男犯詐欺取財未遂罪，處有期徒刑3月。（記者廖雪茹攝）

鄭姓男子因毒品案被判刑卻不知悔改，4個月後，持鍍金手鐲到銀樓想要變賣，所幸被老闆識破未收購；警方獲報後追查，在鄭男住處搜出假金飾一批，全案經檢察官提起公訴，新竹地方法院法官審理後，認鄭男犯詐欺取財未遂罪，處有期徒刑3月，並將假金飾全部沒收。

判決書指出，鄭男因違反毒品危害防制條例案件，經新竹地院處有期徒刑3月確定，2024年11月易科罰金執行完畢。但鄭男仍不知悔改，去年2月某天晚上，身上穿戴數條鍍金項鍊、戒指，並攜帶一裝有數只鍍金手鐲的紙箱，前往新竹縣某家銀樓，從紙箱內拿出其中1只鍍金手鐲，向老闆佯稱鍍金手鐲是向某金飾購買的，他打算要變賣。

銀樓老闆經驗豐富，立即識破這只手鐲為鍍金的贗品，當下未同意收購。竹東警分局獲報追查，3月間持法院核發的搜索票，前往鄭男住處執行搜索，扣得假金飾一批，包括圓形手環53只、U形手環17只、手鍊14條、耳飾24個、項鍊48條、戒指8只、黃金襯衣1件、佛像1尊、飾品32個等物。

法官審酌，鄭男不思以正當途徑賺取金錢獲取所需，反持假金飾欲變賣，幸因被害人查覺有異而未受有損失，所為實不可取；考量鄭男在審理時坦認犯行，綜合智識程度、家庭、工作、及患有中度身心障礙等一切情狀，量處3月有期徒刑，並諭知得易科罰金。（16:03更新）

