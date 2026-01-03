為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 社會

    毒品前科男持假金飾欲變賣 銀樓老闆揭穿是鍍金贗品

    2026/01/03 15:53 記者廖雪茹／新竹報導
    鄭姓男子因毒品案被判刑卻不知悔改，持假金飾欲變賣幸被老闆識破；新竹地方法院認鄭男犯詐欺取財未遂罪，處有期徒刑3月。（記者廖雪茹攝）

    鄭姓男子因毒品案被判刑卻不知悔改，持假金飾欲變賣幸被老闆識破；新竹地方法院認鄭男犯詐欺取財未遂罪，處有期徒刑3月。（記者廖雪茹攝）

    鄭姓男子因毒品案被判刑卻不知悔改，4個月後，持鍍金手鐲到銀樓想要變賣，所幸被老闆識破未收購；警方獲報後追查，在鄭男住處搜出假金飾一批，全案經檢察官提起公訴，新竹地方法院法官審理後，認鄭男犯詐欺取財未遂罪，處有期徒刑3月，並將假金飾全部沒收。

    判決書指出，鄭男因違反毒品危害防制條例案件，經新竹地院處有期徒刑3月確定，2024年11月易科罰金執行完畢。但鄭男仍不知悔改，去年2月某天晚上，身上穿戴數條鍍金項鍊、戒指，並攜帶一裝有數只鍍金手鐲的紙箱，前往新竹縣某家銀樓，從紙箱內拿出其中1只鍍金手鐲，向老闆佯稱鍍金手鐲是向某金飾購買的，他打算要變賣。

    銀樓老闆經驗豐富，立即識破這只手鐲為鍍金的贗品，當下未同意收購。竹東警分局獲報追查，3月間持法院核發的搜索票，前往鄭男住處執行搜索，扣得假金飾一批，包括圓形手環53只、U形手環17只、手鍊14條、耳飾24個、項鍊48條、戒指8只、黃金襯衣1件、佛像1尊、飾品32個等物。

    法官審酌，鄭男不思以正當途徑賺取金錢獲取所需，反持假金飾欲變賣，幸因被害人查覺有異而未受有損失，所為實不可取；考量鄭男在審理時坦認犯行，綜合智識程度、家庭、工作、及患有中度身心障礙等一切情狀，量處3月有期徒刑，並諭知得易科罰金。（16:03更新）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播