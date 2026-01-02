撞死清潔隊員「沒帶護照」潛逃不成 24歲酒駕男羈押

淡水警方策動肇事逃逸的嚴姓嫌犯到案。（警方提供）

新北市淡水區發生酒駕肇逃命案，24歲嚴姓男子在跨年夜飲酒狂歡後，執意駕車載著親友返家，卻在清晨時分高速撞擊一名正要前往加班的清潔隊員，導致對方重傷不治。嚴男肇事後不但未下車救人，更企圖搭車前往桃園機場潛逃出境，卻因「忘帶護照」無奈折返而投案。士林地院今午裁定嚴男羈押獲准。

台北市環保局清潔隊59歲隊員毛男，元旦清晨5時許，毛男如往常騎乘機車準備前往中山區加班，行經淡水中正路與真理街口（紅毛城前方）停等紅燈時，突遭嚴男駕駛的白色轎車從後方高速猛撞。由於撞擊力道猛烈，毛男當場被拋飛並遭拖行200餘公尺，機車零件碎裂一地。警消到場後緊急送往淡水馬偕搶救，仍於清晨6時許因傷勢過重不治。

警方調查，嚴男肇事後非但沒有停車查看，反而加速逃離現場，先將嚴重毀損的車輛藏匿於住處停車場，隨即返家收拾衣物與現金，搭乘Uber直奔桃園國際機場。據了解，嚴男抵達機場後試圖購買最快離境的機票，卻在臨櫃時發現慌亂中漏帶護照，無法出國。

警方透過車牌聯繫上其母親，並由親友展開策動勸說。嚴男自知插翅難飛，才於當天下午在母親與胞弟陪同下前往分局投案。經抽血檢測，嚴男酒精濃度換算呼氣值達 0.29mg/L，證實酒駕釀禍，全案依公共危險、過失致死及肇事逃逸罪嫌送辦士檢。

檢方複訊後認為，嚴男在案發後有明顯的滅證與逃亡行為（欲潛逃出境），涉嫌重大且有再度逃亡之虞，遂向法院聲請羈押。士林地方法院審理後，認定其罪行重大且逃亡動機明確，裁准羈押。

此外，當時車內尚有嚴男的19歲胞弟及另一名陳姓友人。兩人明知嚴男已飲酒卻未阻止其駕車，且在肇事後亦未制止嚴男逃逸。警方已依道路交通管理處罰條例第35條第8項「酒駕乘客連坐」規定，對兩人開出最高1萬5000元罰鍰的處分。

☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

