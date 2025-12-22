為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 社會

    北捷連續攻擊案後 男子身穿燈籠褲背武士刀到九份 警訊問送辦

    2025/12/22 15:13 記者吳昇儒／新北報導
    警方逮捕持刀的陳男，將他帶回偵訊，並查扣其持有的武士刀。（民眾提供）

    23歲陳姓男子穿著武士燈籠褲及日式風格衣物，背著武士刀進行徒步環島。今日前往九份地區時，因持刀被警方攔下。員警憂心近日甫發生北捷連續攻擊案，陳男卻持武士刀前往知名觀光景點，已造成人群恐慌，隨即將他帶回訊問。警訊後，依涉犯恐嚇公眾安全罪，移送基隆地方檢察署偵辦。

    本月19日，發生北捷連續攻擊案，造成民眾心中恐慌，而陳男卻仍背著武士刀到鬧區遊玩，警方認定已造成民眾恐慌，趕緊派員逮回陳男。

    警方調查，家住台南的陳姓男子徒步從台南一路南下，繞過屏東後北上環島。推測其因喜歡日本文化，故穿著武士燈籠褲搭配日式變形制服背著觀賞用武士刀，進行環島。

    但因數天前才發生北捷連續攻擊案件，陳男卻仍「帶刀」出門，讓前往九份地區遊玩的民眾人心惶惶。

    據悉，陳男攜帶的觀賞用武士刀，是在日本購得，刃長約60公分，折合新台幣約5千元，雖側刃未開鋒，但刀尖仍具有一定的殺傷力，仍可能對社會治安及民眾心理造成不安。

    警詢後，依涉犯恐嚇公眾安全罪將其移送基隆地檢署偵辦，另也將武士刀送交專業單位進行鑑定。

    瑞芳警分局長沈明義強調，對於任何可能危害公共安全之情事，警方都會秉持「迅速、專業、依法」原則積極處置，確保民眾生命財產安全，也呼籲切勿有開玩笑或引人關注模仿，民眾如發現可疑狀況，請立即撥打110報案，共同守護轄區治安。

