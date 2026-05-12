蔡咏鍀兒子涉毆曾蔡美佐收押 蘇治芬喊話2事：望你好好捫心自問

北港朝天宮董事長蔡咏鍀之子蔡晉財（中）被裁定羈押，送上囚車前，母親、北港鎮代主席黃美蘭（左1）連喊兩聲加油。（資料照，圖由民眾提供）

雲林縣前立委、北港朝天宮前董事長曾蔡美佐7日凌晨在住家遭30多人闖入圍毆，朝天宮董事長蔡咏鍀之子蔡晉財等5人因涉嫌重大羈押禁見；前雲林縣立委蘇治芬發文向蔡咏鍀喊話，「你的兒子在媽祖的生日烙一堆人去毆打一位80歲的老人家，你們夫妻倆有沒有去探望被打的老人家呢？」、「望你好好捫心自問，自我反思，辭或不辭（朝天宮董事長）都需要勇氣」。

7日清晨4點多有30多名白衣男子闖入曾蔡美佐位在北港大同路的住家，一群人拿路旁的交通路牌朝住家丟砸並上演「全武行」，混亂中曾蔡美佐倒地，兒子及親友有多人受傷。蔡咏鍀第一時間還稱兒子當時在場是「幫忙勸架、攔阻他人」，但之後案情急轉直下，蔡咏鍀態度轉為低調，稱「案件已進入司法程序，不願再多說」。

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這起事件也引發外界熱議，更傳出警方被質疑包庇蔡咏鍀之子蔡晉財，警方則強調接到報案即到場處置，同步啟動相關勤務作為，絕無延誤或隱匿。

蘇治芬昨深夜發文向蔡咏鍀喊話表示：「你的兒子在媽祖的生日烙一堆人去毆打一位80歲的老人家，你們夫妻倆有沒有去探望被打的老人家呢？人情義理，你和你的太太應該去探望受害人，不是嗎？」

蘇治芬也提到，「至於你該不該辭掉朝天宮董事長，讓媽祖卡清心，望你好好捫心自問，自我反思，辭或不辭都需要勇氣」。蘇治芬也說，「（雲林縣議會）副議長就不用辭了，一來是你的投資，二來宗教歸宗教，政治歸政治」。

在蘇治芬的發文底下網友也紛紛留言質疑「丟盡媽祖娘娘的臉」、「如果有良心就不會做這些事了」、「慈悲的媽祖應該不會保佑壞人、不然誰要當好人？」、「丟媽祖跟雲林人的臉，北港人也該醒醒了」、「他在學顏清標」、「這一打會不會把董事長的位置打掉……讓我們繼續看下去」、「連警察都聽他的話，百姓該如何自保」。

前立委、朝天宮前董事長曾蔡美佐住家遭數十人圍住，曾蔡美佐（紅圈者）一度想上前制止，後來被推倒在地負傷。（資料照，民眾提供）

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