錢進女友帳戶？台鐵勞工董事吳長智涉詐領「便乘」津貼 10萬交保

台鐵產業工會上月前往北檢，告發勞工董事吳長智涉犯貪污治罪條例。（資料照）

台鐵公司勞工董事、同時身兼台鐵企業工會秘書的吳長智，涉嫌自2020年起虛報「便乘乘務」工時，藉此詐領乘務加給約38萬元，相關款項疑流入其同居女友、台鐵行控處科長謝宜縈帳戶。台北地檢署昨指揮廉政署兵分6路搜索，經漏夜複訊後，依涉犯詐欺取財、偽造文書等罪嫌，諭知吳男10萬元交保，謝女則以被告身分訊後請回。

台鐵產業工會上月赴北檢告發吳長智，指控其長期虛報工時詐領「乘務加給」，10年間涉詐金額近80萬元，另涉違法占用宿舍，疑違反貪污治罪條例。對此，台鐵企業工會於本月5日發表聲明指出，針對吳姓員工涉有違紀情事，已完成初步調查並循政風系統報請查處，同時暫停其秘書職務。

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檢廉調查，台鐵司機員及車長等乘務人員的津貼制度，主要包括乘務旅費（乘務加給）及自主備勤津貼。其中，乘務加給是指乘務人員因勤務調度需求，以旅客身分搭乘列車往返指定地點，雖未實際執行駕駛或車長勤務，但仍屬排班勤務的一環，業界稱為「便乘乘務」。

檢方並查出，吳長智疑涉未實際執行「便乘乘務」，卻登載不實差勤紀錄虛報工時，藉此詐領乘務加給，自2020年至今共計38萬餘元，相關款項疑由謝宜縈提領後存入其個人帳戶，資金流向仍待進一步釐清。

北檢檢肅黑金專組檢察官黃琬珺昨指揮廉政署，搜索吳、謝2人辦公處所及住居所等共6處地點，並通知2人到案說明，全案將朝詐欺取財、偽造文書及洗錢防制法等方向偵辦。

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