小六生無照偷騎父機車 闖紅燈撞車釀2人受傷挨罰

高雄市一名11歲林姓小六生沒有駕照，竟偷騎父親機車外出找朋友，行經鳳山區鳳松路、經武路口，無照駕駛又闖紅燈，與楊姓騎士發生車禍，造成2人摔車倒地受傷。

警方調查，林姓少年（11歲）就讀國小六年級，沒有駕照，昨天傍晚偷騎父親機車外出找朋友，沿著鳳山區鳳松路北向南方向，行經鳳山區鳳松路、經武路口，竟然無視號誌闖紅燈。

適逢楊姓男子（45歲）騎乘普重機車，從待轉區往經武路方向行駛，2人當場發生車禍，摔車倒地受傷，所幸僅身體擦挫傷，2人未送醫，沒有生命危險。

警方據報到場處理，對2人實施酒測，確認酒測值皆為0，2人沒有喝酒情事；警方初步認定肇事原因為林男闖紅燈，詳細肇事原因由交大判定。

警方對於林姓少年無照駕駛，違反道路交通管理處罰條例，開罰18000至36000元；至於林姓少年闖紅燈，違反道路交通管理處罰條例，警方開罰1800至2700元。警方呼籲民眾騎車上路，應遵守交通規則，以維護大眾行車安全。

