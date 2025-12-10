洗車工酒駕撞死醫大生判10年 主播爸泣訴判太輕：無公平正義可言

洗車工吳叡旻酒駕撞死醫大生今天一審判10年，陳爸爸得知判決難過嘆「只判10年根本沒有公平正義可言」。（記者陳建志攝）

台中市23歲洗車工吳叡旻今年3月與朋友飲酒狂歡後，無照駕駛豪華休旅車行經西屯區時，撞上擔任外送員的22歲陳姓醫大生，國民法庭今天宣判，判吳男酒駕致死累犯9年、肇逃致死累犯5年，兩罪合併執行10年；擔任體育主播的陳父得知結果，難過表示「只判10年根本沒有公平正義可言」，希望未來可以修法提高酒駕的刑度，至於是否上訴會和律師討論後再決定。

陳爸爸得知判決結果，長嘆一口氣表示：「非常不滿意這樣的判決結果」，一條人命而且是這麼惡性重大的酒駕肇事，最後只判了10年，很感謝台中地檢署兩位年輕有為檢察官的努力，無奈台灣法律對於酒駕肇事致死或酒駕的行為，刑責實在太輕了，因此自己昨天在法庭上就說到，日本酒駕致死最高可判20年，美國可以判無期徒刑或死刑，這樣的結果不但家屬無法接受，社會也無法接受，覺得未來要走的路還很長，必須從立法、修法努力。

請繼續往下閱讀...

陳爸爸說，這個過程可感受到檢察官很努力，但是「要包公鏟奸除惡，你也要給他一把尚方寶劍」，檢察官沒有尚方寶劍，就算他再努力，法院也只能判到10年讓人非常不滿意的刑期，這是未來立法要努力的方向。

陳爸爸難過哭泣表示，對家屬來說非常傷心難過，「只判10年根本沒有公平正義可言」，但是希望兒子的離開，可以對社會發揮影響和價值，希望未來酒駕的罰則可以提高，讓大家戒慎恐懼，不要再有酒駕的行為。

陳爸爸表示，最近常在社群上看到王世堅委員表示「殺人償命」，或者是不應該廢除死刑，而是要強化執行死刑，不知道他如果知道這麼一個惡性的酒駕致死案件，只判了10年，不知道他做何感想？

陳爸爸說，一條21歲的年輕生命，因為酒駕肇事就這樣走了，連實現夢想、回饋社會的機會都沒有，卻只判了10年，因為國民法官的判決翻案很難，雖不滿意這樣的判決結果，但是否上訴會和律師討論後再決定，民事的部會也會對吳男和車主與借他車的人提告求償。

☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法