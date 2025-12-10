為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 政治

    宜蘭縣長選舉藍營2強相爭 吳子嘉爆吳宗憲被嗆「不會讓你選」

    2025/12/10 11:55 記者江志雄／宜蘭報導
    下屆宜蘭縣長選戰已擂起戰鼓，宜蘭縣議會議長張勝德（右）、立委吳宗憲（左）都有意爭取國民黨提名。（資料照，記者江志雄攝）

    下屆宜蘭縣長選戰已擂起戰鼓，宜蘭縣議會議長張勝德（右）、立委吳宗憲（左）都有意爭取國民黨提名。（資料照，記者江志雄攝）

    明年底的宜蘭縣長選舉戰火已經點燃！國民黨內有宜蘭縣議會議長張勝德、不分區立委吳宗憲爭取提名；「美麗島電子報」董事長吳子嘉昨（9）日晚間在直播節目「董事長開講」爆料，指吳宗憲上週二（2日）曾被藍營2名宜蘭縣議員嗆聲「你選不上」、「你不要來選」、「不會讓你選」。張勝德今反駁，當天他和吳宗憲一起出席活動逐桌敬酒，席間確實有議員討論選舉，但沒人會講「不會讓你選」這種話。

    吳子嘉在節目中指出，下屆宜蘭縣長選戰，民進黨提名律師林國漳，民眾黨也提名陳琬惠參選，國民黨陣營張勝德與吳宗憲有意願，張勝德的父親張建榮過去當過多屆議長，家族事業在宜蘭承包非常多公共工程，聽說張勝德參選就是要維護家族事業擴張，吳宗憲則是黨中央屬意人選。

    吳子嘉又說，未來8年，宜蘭縣公共工程經費超過5000億元，容易引起黑道覬覦，張勝德和他父親不是黑道，他們是公共工程承包商，但能力很強，財務狀況非常好。

    之後話鋒一轉，直指國民黨宜蘭縣黨部上週二在召開地方會議，有不少黨公職代表出席，吳宗憲受邀到場，會議期間被找到後面一個VIP包廂，張勝德和他的父親等人在裡面用餐，吳到場時，2名議員當場奚落「你選不上」、「你不要來選」、「不會讓你選」，吳宗憲點頭微笑，張勝德與父親冷眼旁觀，吳子嘉形容現場情勢宛如「放狗咬人」，行為相當惡劣。

    吳子嘉說，他有聯絡上到吳宗憲，吳說，想要參與選舉，要跟每一個議員、地方有力人士交朋友，不希望得罪人，對於當天情況未多做說明。吳宗憲事後有向黨主席鄭麗文報告此事，基於以和為貴並未張揚，不過，國民黨宜蘭縣黨部人員看不過去，有呈報黨中央考紀會建議對相關人士作處分。

    張勝德今天（10日）回應，國民黨宜蘭縣黨部上週二召開黨慶籌備會議，邀請黨代表及幹部出席，吳宗憲也有參加，席間有議員討論到宜蘭縣長選舉話題，但沒人講出「不會讓你選」等語，當下他跟吳一起逐桌敬酒，2人關係是合作夥伴，並非競爭對手。

    吳宗憲沒有接聽記者電話，尚未取得他的回應。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播