宜蘭縣長選舉藍營2強相爭 吳子嘉爆吳宗憲被嗆「不會讓你選」

下屆宜蘭縣長選戰已擂起戰鼓，宜蘭縣議會議長張勝德（右）、立委吳宗憲（左）都有意爭取國民黨提名。（資料照，記者江志雄攝）

明年底的宜蘭縣長選舉戰火已經點燃！國民黨內有宜蘭縣議會議長張勝德、不分區立委吳宗憲爭取提名；「美麗島電子報」董事長吳子嘉昨（9）日晚間在直播節目「董事長開講」爆料，指吳宗憲上週二（2日）曾被藍營2名宜蘭縣議員嗆聲「你選不上」、「你不要來選」、「不會讓你選」。張勝德今反駁，當天他和吳宗憲一起出席活動逐桌敬酒，席間確實有議員討論選舉，但沒人會講「不會讓你選」這種話。

吳子嘉在節目中指出，下屆宜蘭縣長選戰，民進黨提名律師林國漳，民眾黨也提名陳琬惠參選，國民黨陣營張勝德與吳宗憲有意願，張勝德的父親張建榮過去當過多屆議長，家族事業在宜蘭承包非常多公共工程，聽說張勝德參選就是要維護家族事業擴張，吳宗憲則是黨中央屬意人選。

吳子嘉又說，未來8年，宜蘭縣公共工程經費超過5000億元，容易引起黑道覬覦，張勝德和他父親不是黑道，他們是公共工程承包商，但能力很強，財務狀況非常好。

之後話鋒一轉，直指國民黨宜蘭縣黨部上週二在召開地方會議，有不少黨公職代表出席，吳宗憲受邀到場，會議期間被找到後面一個VIP包廂，張勝德和他的父親等人在裡面用餐，吳到場時，2名議員當場奚落「你選不上」、「你不要來選」、「不會讓你選」，吳宗憲點頭微笑，張勝德與父親冷眼旁觀，吳子嘉形容現場情勢宛如「放狗咬人」，行為相當惡劣。

吳子嘉說，他有聯絡上到吳宗憲，吳說，想要參與選舉，要跟每一個議員、地方有力人士交朋友，不希望得罪人，對於當天情況未多做說明。吳宗憲事後有向黨主席鄭麗文報告此事，基於以和為貴並未張揚，不過，國民黨宜蘭縣黨部人員看不過去，有呈報黨中央考紀會建議對相關人士作處分。

張勝德今天（10日）回應，國民黨宜蘭縣黨部上週二召開黨慶籌備會議，邀請黨代表及幹部出席，吳宗憲也有參加，席間有議員討論到宜蘭縣長選舉話題，但沒人講出「不會讓你選」等語，當下他跟吳一起逐桌敬酒，2人關係是合作夥伴，並非競爭對手。

吳宗憲沒有接聽記者電話，尚未取得他的回應。

