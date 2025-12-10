俄國最高機密！普廷2私生子照片流出 被稱「最孤獨男孩」

俄羅斯總統普廷與前金牌體操選手卡巴耶娃（Alina Kabaeva）傳出緋聞。（路透檔案照）

俄羅斯總統普廷對私生活保密到家，尤其是他與傳聞中的情婦、前奧運體操金牌得主卡巴耶娃（Alina Kabaeva）所生的孩子，更是俄國最高機密。然而，《紐約郵報》9日引述俄國開源情報消息，刊出多張據稱是普廷2名幼子的外洩照片，顯示這兩個男孩正追隨母親的腳步，在戒備森嚴的環境下接受體操訓練，卻也因此過著與世隔絕的生活。

據報導，這些偷運出俄羅斯的影像資料顯示，普廷的10歲長子伊凡（Ivan）與6歲次子小弗拉迪米爾（Vladimir Jr.），出現在卡巴耶娃位於莫斯科西北部瓦爾代（Valdai）所經營的體操學院活動中。在一段由俄語開源情報頻道「OSINT Bees」取得的影片中，被指認為伊凡的男孩甚至接受了採訪，興奮地談論他從奧運冠軍那裡學到的「酷炫」體操動作。照片中可見，身穿藍色緊身衣與白色短褲的伊凡，正在進行劈腿等高難度動作。

請繼續往下閱讀...

為了保護這2名「皇室後裔」，普廷採取了極端的保密措施。獨立記者巴達寧（Roman Badanin）指出，關於卡巴耶娃及其子女的資訊已從俄國國家數據庫中徹底刪除。這兩個男孩在參加體操比賽時，使用的是化名「斯皮里多諾夫」（Spiridonov），這個姓氏正是普廷祖父斯皮里多．普廷（Spiridon Putin）的名字，顯示其血統連結。

防外國勢力暗殺 森林豪宅戒備森嚴

儘管生活優渥，這2個孩子卻被形容為「俄羅斯最孤獨的男孩」。反克里姆林宮的Telegram頻道「VChK-OGPU」在今年4月首度披露伊凡的照片時指出，普廷因擔心孩子遭外國勢力鎖定或暗殺，將他們安置在瓦爾代一處戒備森嚴的森林豪宅中，過著極度隱密的生活。

報導指出，從伊凡與隊友的合照中可以看出，他在團隊中顯得相當特別。這些照片大多攝於今年1月及去年以卡巴耶娃名字命名的「ALINA」體操節。普廷與現年41歲的卡巴耶娃自2008年起就傳出緋聞，儘管兩人從未公開承認這段長達17年的關係，但俄國媒體因報導此事遭關閉，官方媒體更被禁止提及任何相關連結。

Putin's 'secret 10-year-old SON is seen for the first time': Pictures 'show child Vladimir shares with gymnast lover', anti-Kremlin website claims https://t.co/aXABTdb5ZA — Daily Mail （@DailyMail） April 22, 2025

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法