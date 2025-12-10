漏網之魚？ 澳洲社群媒體禁令生效 部分平台仍讓16歲以下註冊

漏網之魚？ 澳洲社群媒體禁令生效 部分平台仍讓16歲以下註冊2025/12/10 12:22 編譯謝宜哲／綜合報導
澳洲今（10）日對16歲以下青少年實施社群媒體禁令，但仍有社交平台允許16歲以下的人註冊帳號。圖為Twitch。（歐新社）
澳洲今（10）日對16歲以下青少年實施社群媒體禁令，澳洲總理艾班尼斯稱，這是他作為總理「引以為豪的一天」。但實際上仍有社交平台，仍讓16歲以下的人註冊帳號。
根據《衛報》（The Guardian）報導，在網路安全專員認定需要遵守禁令的10個社交平台中，Kick、Threads、Facebook、Snapchat、Instagram、TikTok和X不允許註冊出生日期為2011年1月11日的帳戶。而《衛報》發現，Twitch、Reddit和YouTube截至10日上午，仍允許16歲以下的人註冊帳號。
Twitch發言人聲稱，該公司正實施限制措施以遵守10日發布的禁令，目前正在進行測試和驗證。據稱YouTube也將在未來幾天內實施新的限制措施。
所有社交平台都已聲稱將遵守禁令，X是最後一個在10日宣布遵守禁令的平台。
值得注意的是，一些青少年也在社群媒體上炫耀自己繞過了禁令，稱他們透過目測年齡驗證和更新帳號上的出生日期成功繞過禁令。
澳洲網路安全專員格蘭特（Julie Inman Grant）表示，這類事件在不久的將來還會出現，但這不會阻止澳洲政府採取行動。
