為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 國際

    漏網之魚？ 澳洲社群媒體禁令生效 部分平台仍讓16歲以下註冊

    2025/12/10 12:22 編譯謝宜哲／綜合報導
    澳洲今（10）日對16歲以下青少年實施社群媒體禁令，但仍有社交平台允許16歲以下的人註冊帳號。圖為Twitch。（歐新社）

    澳洲今（10）日對16歲以下青少年實施社群媒體禁令，但仍有社交平台允許16歲以下的人註冊帳號。圖為Twitch。（歐新社）

    澳洲今（10）日對16歲以下青少年實施社群媒體禁令，澳洲總理艾班尼斯稱，這是他作為總理「引以為豪的一天」。但實際上仍有社交平台，仍讓16歲以下的人註冊帳號。

    根據《衛報》（The Guardian）報導，在網路安全專員認定需要遵守禁令的10個社交平台中，Kick、Threads、Facebook、Snapchat、Instagram、TikTok和X不允許註冊出生日期為2011年1月11日的帳戶。而《衛報》發現，Twitch、Reddit和YouTube截至10日上午，仍允許16歲以下的人註冊帳號。

    Twitch發言人聲稱，該公司正實施限制措施以遵守10日發布的禁令，目前正在進行測試和驗證。據稱YouTube也將在未來幾天內實施新的限制措施。

    所有社交平台都已聲稱將遵守禁令，X是最後一個在10日宣布遵守禁令的平台。

    值得注意的是，一些青少年也在社群媒體上炫耀自己繞過了禁令，稱他們透過目測年齡驗證和更新帳號上的出生日期成功繞過禁令。

    澳洲網路安全專員格蘭特（Julie Inman Grant）表示，這類事件在不久的將來還會出現，但這不會阻止澳洲政府採取行動。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    國際今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播