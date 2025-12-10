為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 國際

    親中派跳腳！宏都拉斯總統將在聯合國譴責「選舉政變」

    2025/12/10 10:10 即時新聞／綜合報導
    宏都拉斯現任總統卡斯楚9日強調，將在聯合國、歐盟和美洲國家組織譴責該國大選發生「選舉政變」。（歐新社資料照）

    宏都拉斯現任總統卡斯楚（Xiomara Castro）9日強調，她將在聯合國、歐盟和美洲國家組織（Organization of American States）等國際組織譴責該國大選發生「選舉政變」（electoral coup）。

    路透報導，宏都拉斯大選計票9日完成99.40%，國家黨（National Party）候選人阿斯夫拉（Nasry Asfura）以40.52%得票率宣布當選；自由黨（Liberal Party）候選人納斯拉亞（Salvador Nasralla）以39.20%得票率位居第二；執政的自由重建黨（LIBRE）候選人蒙卡達（Rixi Moncada）則以19.29%得票率敬陪末座。

    現任總統卡斯楚（Xiomara Castro）9日宣稱，大選計票結果遭篡改，指控美國總統川普介選且「威脅」宏國人民不要投票給蒙卡達。川普在大選前夕表態支持阿斯夫拉，稱他是「自由的朋友」，還批評納斯拉亞只是「假裝反共」。

    宏國大選上月30日和平舉行，但開票作業卻遭遇重重困難，直至本月9日，宏都拉斯全國選舉委員會（CNE）才總算完成計票。儘管阿斯夫拉目前保有微弱領先，但約14.5%計票單出現不一致之處，預計未來數小時內將展開特別計票審查。

    卡斯楚政府2023年主導與台灣斷交，本次大選3名候選人對中國的看法截然不同。蒙卡達支持深化與北京的關係，另兩名中右派候選人則都呼籲和台灣恢復邦交。

