    首頁 > 國際

    川普砲轟歐洲「腐朽又軟弱」 自誇逼各國多付錢：北約都叫我老爹

    2025/12/10 09:47 編譯陳成良／綜合報導
    美國總統川普9日在賓州發表演說。他在最新刊出的專訪中火力全開，痛批歐洲國家「腐朽又軟弱」，甚至狂言「北約都叫我老爹」，並施壓烏克蘭在戰時舉行選舉。（法新社）

    美國總統川普9日在賓州發表演說。他在最新刊出的專訪中火力全開，痛批歐洲國家「腐朽又軟弱」，甚至狂言「北約都叫我老爹」，並施壓烏克蘭在戰時舉行選舉。（法新社）

    美國總統川普與傳統盟友的裂痕持續擴大。在9日刊出的媒體專訪中，川普以猛烈措辭抨擊歐洲國家正在「腐朽」（decaying），並痛批歐洲領袖在移民問題上表現得「軟弱」。針對陷於戰火中的烏克蘭，川普更施壓基輔當局應在戰爭期間舉行選舉，甚至質疑烏克蘭「已不再是民主國家」。

    據《法新社》報導，川普8日接受《Politico》專訪時，延續了上週發布的新版國家安全戰略中的激進論調。這位79歲的美國總統直言：「大多數歐洲國家正在腐朽。」他認為歐洲的移民政策是一場「災難」，並將矛頭指向「政治正確」，稱這讓歐洲變得軟弱。川普甚至語出驚人地表示，歐洲領導人之中有「一些真正的笨蛋（real stupid ones）」。

    川普具體點名英國、法國、德國、波蘭與瑞典等國，聲稱這些國家正被移民「摧毀」。他還對倫敦首位穆斯林市長沙迪克汗（Sadiq Khan）發動人身攻擊，稱其「可怕、惡毒且噁心」。

    自誇「北約叫我老爹」 施壓烏克蘭戰時選舉

    在談及北約（NATO）時，川普重提今年6月峰會上各國支持他增加國防支出的要求，並得意地宣稱：「北約叫我老爹（NATO calls me daddy）。」但他隨即抱怨盟友「只說不做」，導致戰爭持續延燒。

    針對俄烏戰爭，川普的立場明顯對基輔不利。他斷言俄羅斯目前佔據「上風」，並對烏克蘭總統澤倫斯基發出最後通牒，要求舉行選舉。烏克蘭原定2024年3月舉行大選，但因戒嚴令而推遲。「我認為現在是舉行選舉的重要時刻。他們利用戰爭來不舉行選舉」，川普說，「這已經到了不再是民主國家的地步。」他還抱怨澤倫斯基至今仍未閱讀美方提出的和平方案。

    川普的言論進一步加劇了歐洲各國的恐慌。白宮上週發布的國家安全戰略使用了極右翼的「文明滅絕」（civilizational erasure）等詞彙來形容歐洲移民問題，被專家認為呼應了種族主義的「大取代理論」。相較於對盟友的嚴厲批評，該文件對俄羅斯與中國則輕輕放下，克里姆林宮甚至稱讚美方文件符合俄國世界觀。

