哈瑪斯促落實加薩停火協議第一階段 呼籲國際加大施壓以色列

哈瑪斯9日表示，希望以色列停止對加薩的致命襲擊，並允許更多援助進入加薩。圖為加薩。（路透）

哈瑪斯9日表示，希望以色列停止對加薩的致命襲擊，並允許更多援助進入加薩。哈瑪斯還向國際呼籲，加大對以色列施加的壓力。

根據《美聯社》報導，哈瑪斯政治部門成員巴德蘭（Husam Badran）9日指出，在繼續推進加薩停火協議之前，應全面落實該協議第一階段的所有條款，包括讓以色列停止在其控制的領土上拆除巴勒斯坦人房屋。

巴德蘭聲稱，除非採取他所要求的措施，否則不可能進入停火的第二階段。但該組織在停火談判中幾乎沒有籌碼，卡達和土耳其等國可能對其施加壓力，避免破壞停火協議。

以色列也指控哈瑪斯違反停火協議，並主張其最近對加薩的空襲是對武裝分子襲擊以色列士兵的報復。

以色列還說，以軍向靠近「黃線」（以色列控制區與加薩其他地區之間的模糊界線）的巴勒斯坦人開火，殺死涉嫌對以軍構成威脅的武裝分子。但《美聯社》稱，似乎有些死者是冒險靠近防線的平民。

哈瑪斯也要求以色列開放加薩和埃及之間的拉法過境點（Rafah Crossing），允許雙向通行。以色列指出已準備好開放該過境點，允許巴勒斯坦人離開加薩，但尚未允許其進入。

值得注意的是，以色列同樣提出要求。以色列要求哈瑪斯歸還最後1名人質遺體，但哈馬斯稱以色列對加薩發動的空襲，阻礙了該組織尋找遺體的進程。

