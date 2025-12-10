獨家》中國報復「台灣有事說」 施壓日本前統合幕僚長岩崎茂辭去我政院顧問

行政院聘任政務顧問的日本前統合幕僚長岩崎茂。（資料照）

日本首相高市早苗在國會說明「台灣有事說」的長期政策立場，中國藉機生事，除升高對日壓迫外，也試圖打擊台日友好關係。據指出，被行政院聘任政務顧問的日本前統合幕僚長岩崎茂，過去多年擔任日本某企業顧問，該企業因在中國有廣泛地經營業務，而遭施壓要求解除岩崎茂顧問一職，作為報復與反制手段。被強迫做出選擇的岩崎茂，未受中方脅迫影響，仍願意擔任我方政務諮詢對象，近日並低調訪台拜會政界，繼續為台日關係做出貢獻。

岩崎茂曾任航空幕僚長，並於2012年1月至2014年10月間擔任統合幕僚長（即日本自衛隊最高指揮官）。退任後曾任日本防衛大臣政策參與顧問，並於2023年獲頒瑞寶大綬章。

日媒之前率先報導，岩崎茂已於今年3月出任台灣行政院政務顧問。這是首度由自衛隊高層退役將官擔任台灣官方職務，受到國際政軍界的高度關注。

岩崎茂出任政務顧問是賴清德政府為了因應中國軍事壓力，希望加強與日本的溝通合作。岩崎茂熟稔日本國防事務，同時擔任日本「隊友會」（退伍軍人組織）理事長，與我方密切交流，擔任我方政務顧問，將助於台日進一步加強關係。

不過，中國為反制「台灣有事說」，除升高對日壓迫外，也鎖定岩崎茂，試圖打擊台日關係。據指出，岩崎茂退任後，多年擔任日本某企業顧問，該企業因在中國有廣泛的經營業務，而遭施壓要求解除岩崎茂顧問一職，否則將影響在中國發展的市場。這也等於強迫岩崎茂在個人生涯與對台關係上，做出選擇。

而岩崎茂未受中方脅迫影響，仍願意擔任我方諮詢對象。他近日低調訪台並拜會政界，包括與相關立委與行政機關晤談，中共這項報復手段，並經其本人的證實，而他仍不改其志，將繼續為台日關係做出貢獻。

岩崎茂的任期為一年，行政院政務顧問為不定期出勤。我方也研議與岩崎茂更多的合作腹案，讓其不受遭到日本某企業解除顧問的影響。

