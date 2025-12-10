川普轟「藉戰爭不選舉」！澤倫斯基反擊：我準備好了 盼美方保障安全

克蘭總統澤倫斯基（左）與義大利總理梅洛尼（右）9日在羅馬總理府會晤。針對美國總統川普施壓烏克蘭舉行戰時選舉，澤倫斯基表示願意配合，但前提是美國必須協助確保安全。（歐新社）

面對美國總統川普日益升高的施壓，烏克蘭總統澤倫斯基9日展開反擊。針對川普指控基輔當局利用戰爭藉口逃避選舉，澤倫斯基在羅馬公開宣示「我準備好舉行選舉」，並將要求國會著手修法。但他同時向華府拋出難題，公開呼籲美國協助確保選舉期間的安全，直接點出在俄軍砲火下投票的現實困境。

川普批烏民主倒退 澤倫斯基正面接招

據《法新社》報導，川普在9日刊出的媒體專訪中火力全開，不僅聲稱俄羅斯在衝突中佔據「上風」，更嚴厲批評烏克蘭自俄軍入侵實施戒嚴令以來推遲選舉的舉動。川普直言：「他們（烏克蘭）談論民主，但現在已經到了不再是民主國家的地步。」依據烏克蘭現行法律，戒嚴期間禁止舉行選舉。

面對指控，甫結束倫敦與布魯塞爾行程轉往義大利的澤倫斯基，選擇正面回應。他告訴記者：「我準備好舉行選舉了。」澤倫斯基表示，他正要求烏克蘭國會議員研擬提案，探討在戒嚴期間修改選舉法規的可行性，以便重啟因戰爭而停擺的民主程序。

然而，澤倫斯基也點出了執行上的關鍵障礙。在烏克蘭城市每日遭受俄羅斯無人機與飛彈攻擊的情況下，投票安全成為最大變數。澤倫斯基表示：「我現在公開要求美利堅合眾國，或許連同歐洲夥伴，幫助我確保舉行選舉的安全。」此舉被視為將球踢回給美方，暗示若無法確保安全，強行選舉將是一場災難。

此外，關於美國提出的和平協議草案，澤倫斯基透露將在10日向華府提交烏克蘭版本的修訂提案。針對美方暗示烏克蘭應割讓未被俄軍完全佔領的頓巴斯（Donbas）工業區以換取安全承諾，澤倫斯基態度強硬。

「我們是否有設想過割讓領土？根據烏克蘭法律、憲法和國際法，我們沒有合法權利這麼做，我們也沒有任何道德權利這麼做」，澤倫斯基強調。然而，俄羅斯總統普廷9日在電視談話中，再度將頓巴斯稱為俄羅斯的「歷史領土」，顯示雙方在領土議題上毫無交集。

澤倫斯基在羅馬期間也會晤了義大利總理梅洛尼（Giorgia Meloni）與教宗良十四世（Pope Leo XIV）。針對川普近期頻頻批評歐洲盟友「只說不做」，教宗警告，試圖在將歐洲排除在討論之外的情況下尋求和平協議是「不切實際的」，強調歐洲必須是安全保證的一部分。

