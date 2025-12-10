用孩子生命換來的法案...... 澳洲「社群禁令」上路 母淚崩：苦樂參半

澳洲母親班尼斯特（Mia Bannister）展示手臂上紀念亡兒奧利的刺青。14歲的奧利因遭受網路霸凌輕生，促使她致力推動澳洲實施未滿16歲禁用社群媒體的法案，以此保護下一代。（法新社）

澳洲10日正式實施全球首例的「未滿16歲禁社群」法案。對於無數個曾在深夜裡為孩子擔驚受怕、甚至經歷喪子之痛的家庭來說，這一天具有非凡的意義。然而，對於推動這項立法的受害家長而言，這場勝利的滋味卻是「苦樂參半」（bittersweet），因為即便法律通過了，他們深愛的孩子卻再也無法回來。

兒遭霸凌輕生 母嘆：願用一切換他回

據《法新社》報導，班尼斯特（Mia Bannister）的14歲兒子奧利（Ollie）去年不幸輕生。生前他在TikTok、Instagram和YouTube等平台上，長期遭受網路霸凌，並被演算法不斷推播的飲食失調有害內容所困擾，最終走上絕路。

班尼斯特是推動這項立法的靈魂人物之一。法案生效這天，她忍住淚水告訴記者：「這感覺苦樂參半。我願意付出一切，我是指任何代價，只為了讓奧利今天能在這裡陪我。」她表示，雖然倡議的過程讓她精疲力竭，但想到能引領世界保護未來的世代免受網路傷害，她感到無比驕傲，「還有很多工作要做，我們不能停下腳步。」

另一位父親霍茲沃斯（Wayne Holdsworth），兩年前失去了17歲的兒子麥克（Mac），起因是孩子在社群媒體上遭遇「性勒索」（sextortion）詐騙，因不堪羞辱而輕生。

霍茲沃斯在雪梨的紀念活動中感性表示，這項新法只是保護兒童的起點，未來還需加強教育。「我們失去的孩子沒有白白犧牲」，他抬頭望向天空說道，「他們今天會在天上看著我們，為我們共同完成的這一切感到驕傲。」

這項被視為全球最嚴格的網路安全法案規定，科技公司（如Meta、TikTok、Google）必須負起責任，主動剔除未滿16歲的用戶，若未能有效執行，將面臨最高3300萬美元（約新台幣10.3億元）的鉅額罰款。儘管當局承認，實際執行上仍可能面臨青少年謊報年齡等技術挑戰，「不會完美」，但家長與官員一致認為，這是為了下一代心理健康，必須跨出的正確一步。

