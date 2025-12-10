這是真的！吳郭魚AMIGO太空孵化創下科學新紀錄

吳郭魚真的上太空，而且是第一隻在太空中孵化的魚類。（記者蔡宗勳攝）

嘉義縣農業處漁業科長張建成在臉書發文指在農業部及台灣鯛相關的網頁上，常會看到宣傳吳郭魚是第一隻上太空的魚，但這個說法最近被人質疑，不過網路是個好東西，上網就可開始當偵探，來看看這段史實的真假，並轉貼台灣鯛協會理事長郭建賢「現在就來講講故事，讓大家從頭到尾徹底的了解這一段科學史」。

郭建賢指出，美國自從太空梭可以往返太空與地球之間後，就開始許多太空研究，從人體生理到物質在無重力下的反應甚至老化研究無所不包，在每次航程中排滿了各項科學研究，而且這些研究都會公布在每次的航行報告中。但在表定實驗外，為了鼓勵其他的創意也會徵求其他有趣的研究題目，大至大學研究院所的研究計畫，小至國小學生提出的科展題目都有機會登上太空梭進行實證。

1998年發現者號太空梭帶著希爾斯伯勒社區學院 （HCC ）提供的吳郭魚魚卵上太空，研究人員旨在確定太空梭上的失重環境是否會影響魚卵和胚胎的正常發育。其中一隻稱作AMIGO的吳郭魚在6位太空人的見證下在太空中孵化並存活下來，太空人將其帶回地球並交還希爾斯伯勒社區學院的科學家繼續飼養。

HCC科學家發現AMIGO在微重力環境下誕生，並未發現任何已知的負面影響，接著對AMIGO進行了研究，探討太空環境對吳郭魚的影響，並致力於確定吳郭魚是否適合用於太空計劃中的水產養殖，從而在長期太空飛行中生產食物。

AMIGO長大後就送到坦帕科學與工業博物館的水族館中展示，並被安排了一隻名叫 Marie 的伴侶。它們一共繁殖了100多條吳郭魚幼魚。AMIGO的身體長達17-18英寸（約45公分），遠大於普通吳郭魚12-14英寸（約35公分）的體型。

郭建賢強調，自1973年起科學家就將小型的觀賞魚帶上太空做研究，直到1992年開始才進行大型養殖魚類的太空研究。吳郭魚雖然不是第一隻被帶上太空的魚類，但它真的上太空了，而且是第一隻在太空中孵化的魚類，為人類未來在太空中養殖立下不可磨滅的史實。

