今世界人權日 卓榮泰：不允許任何勢力或外來權威倒退台灣民主

今天是世界人權日，行政院長卓榮泰在臉書發文，他強調，民主是台灣唯一的方向。（圖取自卓榮泰臉書）

今天是世界人權日，行政院長卓榮泰在臉書發文，他強調，民主是台灣唯一的方向，台灣在過去威權統治年代，無數人因表達政治主張而遭受迫害，甚至失去生命。現今的民主是經歷許多人努力造就，政府絕不允許任何勢力或外來威權勢力，讓台灣再度退回沒有民主自由的時代。

卓榮泰在臉書以「致敬台灣民主路上的雲與霧」為題表示，過去威權政府統治的年代，有無數人因表達政治主張而遭受迫害，失去自由、甚至付出生命的代價。那些留在歷史檔案裡的，不只是文字，更是真實生命的痕跡。

卓榮泰強調，今日我們能與全球民主陣營一起並肩而立，是一代又一代的人們，集結不屈的意志，帶領台灣一步步走出恐懼，讓名為「自由」的種子落土；又因為一代又一代的人，鼓起勇氣不斷對那段空白時代的提問，而造就了今日百花齊放的「民主」，讓世界都驚艷、關注。

卓榮泰指出，我們無比珍惜台灣今天所擁有的一切。也因為如此，我們保存記憶，提醒彼此、不遺忘，才能避免重蹈覆徹。透過調查真相、還原歷史，才能讓社會真正和解，重建社會信任。並彌補對受難者及家屬們的傷害，恢復受難者的清白、尊嚴及名譽。

卓榮泰表示，如總統所說，台灣絕對不走回頭路，也絕對不容忍台灣社會再一次發生過去的慘痛的傷害；絕對不允許任何人、任何勢力，包括外來威權的勢力，讓台灣再度退回沒有民主自由的時代。

卓榮泰說，民主是台灣唯一的方向。我們會持續堅守和平、人權與法治價值，與世界上理念相近的民主夥伴攜手抵抗威權侵擾。「自由台灣，我們一起守護」。

此外，行政院今（10）日公布「消除對婦女一切形式歧視公約」第5次國家報告，精彩呈現我國 2021 至2024年間在性別平等道路上的躍進步伐，包含2023年首度參與經濟合作暨發展組織（OECD）社會習俗性別指數（SIGI）評比，成績榮獲全球第6名，亞洲第1名；女性立委比例突破4成以上，亞洲第1，在保障婦女人權方面成果亮眼。

