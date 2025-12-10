戰時社會仍維持運作說法被圍剿 苗博雅嘆：事實和常識被扭曲

台北市議員苗博雅。（資料照）

台北市議員苗博雅日前在他的直播節目「台灣百科全書」說明「小橘書」的重要性時，提及現代戰爭爆發時，戰場外的大多數人仍維持上班上課等社會運作，並舉俄烏戰爭近3年，烏克蘭未被佔領的地區，大多數人仍是正常生活，引起部分名嘴痛批搞不清楚狀況。苗博雅9日深夜在社群媒體貼出當天直播的逐字文稿說，並表示攻擊的內容都「無法正確引用我實際講的話」，感慨說出事實和常識卻被扭曲得面目全非，是這個國家的悲哀。

苗博雅昨深夜在社群媒體發文反擊對他的批評，都「無法正確引用我實際講的話」，感慨單純說出事實和常識，會被扭曲得面目全非，是這個國家的悲哀。他舉以色列的面積只有台灣6成，與敵對國家沒有海峽天險，發生戰爭時，非交戰區還是要維持基本日常生活運作。

苗博雅還說，當年823砲戰，台灣本島仍然維持社會運作。現在國內外兵推，還是有中共突襲奪取外島的想定。若演變成中長期的僵持對峙，維持本島的基本日常運作更為重要。就算中共直接打本島，在二戰時期，1938-1945本島各地受到幾波盟軍大空襲，這7年間台灣在戰爭狀態，社會還是要運作。

苗博雅表示，世界上沒有兩場一模一樣的戰爭。我們必須為各種可能的情境做最完善的準備。中共打台灣的成本過高，中共的策略是透過威嚇，逼迫台灣自願投降。中共的目標，是讓台灣人相信「首戰即終戰」，讓台灣人相信台灣在幾天之內就會全島毀滅。任何不符合中共外宣的說法，主張台灣能夠抵抗侵略，都會被攻擊，任何主張抵抗的人，都會被打成：散播仇恨、沒人性、好可怕、沒常識、軍盲、小丑、精神有問題。

苗博雅也反擊說，那些主張和談投降的人，等中共來，拿了好處，馬上飛到美國依親去。他和他的家人都沒有外國護照。像他這樣的人，若台灣被中共佔領，絕對是第一批被抓甚至被殺的，「我們不一樣。我不會跟你們一起投降。」

