稱探母病卻毒駕！花蓮女違停露餡 車廂藏17包毒品

花蓮警分局自強派出所警網巡邏時發現1輛機車，紅燈左轉又騎上人行道，遂趨前攔停，盤查過程中起獲毒品安非他命、卡西酮菸彈等證物，並以毒品唾液試劑檢驗呈陽性反應涉嫌毒駕，警方依道路交通管理處罰條例舉發並移置保管車輛，並把宋姓女子依涉嫌毒品危害防制條例及公共危險罪嫌移請花蓮地檢署偵辦。

花蓮警分局今指出，2日深夜3點多宋姓女騎士騎機車行經醫院旁花蓮市中山路與中央路口，左轉時卻直接將機車騎上人行道違規，員警立刻上前盤查，宋女表示，媽媽車禍正在住院，要到醫院探視，她心急才會違規；不過宋女開車廂取物時，員警眼尖在車廂袋子內發現10多包分裝好的透明結晶。

警方清點後有二級毒品安非他命 12 包（總毛重 23.62 公克），以及三級毒品卡西酮菸彈 5 顆（總毛重 32.03 公克），宋女才坦承持有毒品。警方也利用上月新制，使用新式唾液毒品試劑，發現宋姓女騎士呈現毒品陽性反應，針對毒駕部分，依《道路交通管理處罰條例》第35條第1項第2款舉發，宋女將面臨新台幣6000元至12000元罰鍰並當場扣車。刑事責任部分，則依涉嫌違反《毒品危害防制條例》及《公共危險罪》移送花蓮地檢署偵辦。

